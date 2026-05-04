Η πτώχευση μιας αεροπορικής εταιρείας είναι μια δυσάρεστη κατάσταση αλλά όσα περισσότερα γνωρίζουμε για τα δικαιώματά μας τόσο μπορεί να περιοριστεί η ζημιά. Το άδοξο τέλος της Spirit Airlines, που δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση, ήταν το τελευταίο μεγάλο «κανόνι» στην αγορά.

Το πλαίσιο προστασίας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κλείσατε το εισιτήριό σας

Κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει βοήθεια από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Όλοι οι πελάτες της Spirit Airlines έχουν ενημερωθεί ότι τα χρήματα για τις επικείμενες πτήσεις θα επιστραφούν αυτόματα – αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Αν θέλετε να είστε ήσυχοι πριν πληρώσετε για μια πτήση, δείτε τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία (στην Ευρώπη) με την οποία έχετε κάνει κράτηση πτωχεύσει.

Κράτηση μέσω ταξιδιωτικού γραφείου

Εάν το εισιτήριο αποτελεί μέρος «οργανωμένου ταξιδιού» (π.χ. πτήση + ξενοδοχείο) καλύπτεστε από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας είναι υποχρεωμένος είτε να σας βρει εναλλακτική πτήση χωρίς επιπλέον κόστος, είτε να σας επιστρέψει τα χρήματά σας. Αν η πτώχευση συμβεί ενώ είστε ήδη στον προορισμό σας, ο πράκτορας οφείλει να μεριμνήσει για την επιστροφή σας.

Απευθείας αγορά από την αεροπορική εταιρεία

Εδώ τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, καθώς η εταιρεία παύει να υφίσταται ως νομική οντότητα που μπορεί να σας εξυπηρετήσει.

Αν η εξόφληση έχει γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας. Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων με το αιτιολογικό της «μη παροχής υπηρεσιών». Οι περισσότερες τράπεζες εκκινούν τη διαδικασία αν η εταιρεία έχει κηρύξει πτώχευση.

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Ελέγξτε αν το συμβόλαιό σας περιλαμβάνει την κάλυψη «Insolvency Protection» (Προστασία από Αφερεγγυότητα). Πολλές απλές ασφάλειες καλύπτουν ακυρώσεις λόγω υγείας, αλλά όχι λόγω πτώχευσης της εταιρείας.

Η διαδικασία της εκκαθάρισης

Αν δεν μπορείτε να πάρετε χρήματα μέσω τράπεζας ή ασφάλειας πρέπει να αναγγείλετε την απαίτησή σας στον εκκαθαριστή (τον υπεύθυνο που διαχειρίζεται τα υπολειπόμενα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας). Δυστυχώς, οι επιβάτες κατατάσσονται τελευταίοι στη λίστα προτεραιότητας, μετά το κράτος, τους υπαλλήλους και τις τράπεζες. Οι πιθανότητες πλήρους αποζημίωσης από αυτό το κανάλι είναι συνήθως χαμηλές.

Σε περίπτωση πτώχευσης, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 261/2004 (που προβλέπει αποζημιώσεις 250€-600€ για καθυστερήσεις/ακυρώσεις) δεν εφαρμόζεται. Η πτώχευση θεωρείται «έκτακτη περίσταση» και, πρακτικά, δεν υπάρχει ενεργή εταιρεία για να καταβάλει αυτά τα ποσά.