ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′ (vid)

Στο τέλος «γέλασε» ο κακός ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς πήραν το τρίποντο, με 3-0 επί της Κηφισιάς, στο ματς της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Σιμόν στο 43’ και «καθάρισαν» με δυο γκολ του 37χρονου Τάισον στο 88’ και στο 90+3’, μετά από ισάριθμες ασίστ του Ζίφκοβιτς. Ετσι, παρέμειναν σε απόσταση δυο βαθμών από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με την ψυχή στο στόμα, αν και η Κηφισιά έπαιζε με δέκα παίκτες από το 73’ λόγω αποβολής του Σόουζα. «Κλειδί» του αγώνα η καταπληκτική απόκρουση του Παβλένκα σε γυριστό σουτ του Εσκιβέλ στο 49’. Παιχνίδι με πολλά νεύρα και διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή Κόκκινο, ο οποίος έβγαζε κίτρινες μόνο σε παίκτες της Κηφσιάς (1-6). Ο Τάισον πανηγύρισε σαν να… κράταγε μπαστουνάκι!

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος την Πέμπτη υποδέχεται την Μπραν για το Europa League, έπαιξε χωρίς τους τραυματίες Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, Καμαρά. Η Κηφισιά είχε πολλές (συνολικά επτά) ελλείψεις καθώς οι Ρούμπεν Πέρεθ, Πόμπο, Μποτία, Ραμίρες και Παντελίδης δηλώθηκαν να εκτίσουν, με τον Ολυμπιακό αποβλήθηκε ο Μεϊντάνα, ενώ δεν έπαιξε και ο τραυματίας Βιγιαφάνιες. Ο τιμωρημένος Λέτο δεν ήταν στον πάγκο.

Νεύρα του Λουτσέσκου και …1-0

Η Κηφισιά απείλησε στο 5’ με σουτ του Τζίμα, μετά από μπάσιμο του Τεττέη, που απέκρουσε ο Παβλένκα σε κόρνερ. Από την άλλη πλευρά η πίεση του ΠΑΟΚ απέφερε στους γηπεδούχους κάποια κόρνερ και φάουλ.

Ο ΠΑΟΚ ζορίζονταν αφού δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους για να απειλήσει, χώρια που αγχώνονταν από τις επισκέψεις της Κηφισιάς. Ο Λουτσέσκου εκνευρίστηκε επειδή οι παίκτες του δεν μπορούσαν να κρατήσουν τη μπάλα και φώναζε από τον πάγκο.

Εκτός από το ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ στο 26’, ακολούθησε ευκαιρία του Οζντόεφ στο 31’ που έσωσε αμυντικός της Κηφισιάς. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη αγώνα.

Ο κακός ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 43’ με αυτογκόλ του Σιμόν καθώς κόντραρε πάνω του η κεφαλιά Οντζόεφ, μετά από κόρνερ του Ζίφκοβιτς.

Απόκρουση του αγώνα ο Παβλένκα

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με εκπληκτική απόκρουση του Παβλένκα σε εντυπωσιακό γυριστό σουτ του Εσκιβέλ στο 49’. Ο ΠΑΟΚ μπήκε με διάθεση να καθαρίσει το ματς και στο 53’ ο Ξενόπουλος είπε «όχι» στον Γιακουμάκη. Η Κηφισιά δυσκόλεψε πολύ τον ΠΑΟΚ και το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο.

Η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες στο 73’ λόγω αποβολής του Ούγκο Σόουζα στο 73’ για κράτημα στον Οζντόεφ. Ο Σόουζα μετά τη δεύτερη κίτρινη άρχισε κρεσέντο διαμαρτυρίας έβαλε και το πρόσωπό του στο πρόσωπο του διαιτητή Κόκκινου, ενώ, κατά την αποχώρησή του έκανε χειρονομίες στην κερκίδα. Μέχρι το τέλος του αγώνα και παρά τις αλλαγές, ο ΠΑΟΚ συνέχισε με πολλά λάθη, ξύπνησε στο τέλος, και καθάρισε το παιχνίδι στο 88’ με τετ α τετ του Τάισον, ο οποίος σκόραρε και στο 90+3’ με κεραυνό. Και στα δυο γκολ, ο Ζίφκοβιτς έβγαλε τις ασίστ.

Αξιο αναφοράς ότι ο Τεττέη αποδοκιμάζονταν σε κάθε προσπάθειά του.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η απόκρουση του Παβλένκα στο ξεκίνημα του β’ μέρους, στο σουτ του Εσκιβέλ στο 49’. Αν γινόταν το 1-1, ο ΠΑΟΚ θα είχε μεγάλο πρόβλημα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Τάισον έβαλε… ξυπνητήρι στο τέλος και με δυο γκολ, έστω και αργά έδιωξε το άγχος από τον ΠΑΟΚ και έφερε κάποια χαμόγελα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ούγκο Σόουζα είχε στο μυαλό του διαμαρτυρίες, δεν άφηνε σε ησυχία τον διαιτητή, έκανε και το φάουλ στο 73’, με αποτέλεσμα να δει δεύτερη κίτρινη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Κόκκινος (Χαλκιδικής) δεν διαχειρίστηκε σωστά τα νεύρα και τις διαμαρτυρίες. Κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο. Στο 45’, αρχικά, έδωσε φάουλ υπέρ του Σάστρε, μετά το γύρισε σε φάουλ και κίτρινη υπέρ του Αντονίσε, αφού φάνηκε να μιλάει στην ενδοεπικοινωνία. Ετσι, έγινε χαμός από διαμαρτυρίες. Σπρώξιμο του Τεττέη από τον Λόβρεν στο 70’, ο ρέφερι δεν θεώρησε παράβαση. Χάρισε κίτρινες σε παίκτες του ΠΑΟΚ και έβγαζε μόνο στους φιλοξενούμενους.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Μέσω του ημιαυτόματου οφσάιντ ακυρώθηκε γκολ του Πέλκα στο 26’, επειδή προηγήθηκε οφσάιντ του Γιακουμάκη. Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) δεν είχε άλλες περιπτώσεις.

ΣΚΟΡΕΡ: 43’ (αυτογκόλ) Σιμόν, 88΄και 90+3’ Τάισον.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε (67’ Κένι), Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (76’ Μπάμπα), Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίφκοβιτς, Πέλκας (67΄Ιβανούσετς), Τάισον, Γιακουμάκης (86’ Τσάλοφ).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Χουχούμης (60’ Λαρουσί), Ρουκουνάκης (70’ Μούσιολικ), Έμπο, Εσκιβέλ (59’ Αμανί), Τζίμας (78’ Πέτκοφ), Αντόνισε (60’ Σόουζα), Τεττέη.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

29/11 Κηφισιά-Πανσερραϊκός (19:30)

30/11 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ (19.00)