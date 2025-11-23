Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά (pic)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Super League και θέλει τη νίκη για να παραμείνει σε απόσταση βολής από τον Ολυμπιακό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την εντεκάδα για την αναμέτρηση, με τον Παβλένκα να είναι κάτω από τα δοκάρια και τους Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδη και Τέιλορ να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Οζντόεφ και Μεϊτέ θα είναι στον άξονα, ο Ζίβκοβιτς στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Τάισον στο αριστερό και ο Πέλκας πίσω από τον Γιακουμάκη.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μπιάνκο, Τσοπούρογλου, Μπέρδος, Χατσίδης, Τσάλοφ

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς:

Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Χουχούμης, Ρουκουνάκης, Έμπο, Εσκιβέλ, Τζίμας, Αντόνισε, Τεττέη.