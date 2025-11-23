sports betsson
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/11): Πού θα δείτε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και τη δράση στη Stoiximan Super League
Μπάσκετ 23 Νοεμβρίου 2025 | 08:41

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/11): Πού θα δείτε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και τη δράση στη Stoiximan Super League

Το σημερινό (23/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός που ξεχωρίζει...

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Spotlight

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Κυριακής ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ στη Stoiximan Super League και το ματς του του Δικεφάλου του βορρά με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL.

Αναλυτικά το σημερινό (23/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός:

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Ηρακλής GBL

13:15 Novasports 2HD Χέρενφεν – Άλκμααρ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Πάρμα Serie A

14:00 Action 24 Καλλιθέα – Πανιώνιος Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship 2025-26

14:30 Novasports 3HD Καρλσρούη – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

15:30 Novasports Prime Φέγενορντ – Ναϊμέγκεν Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Λιντς – Άστον Βίλα Premier League

16:00 Novasports 6HD Davis Cup

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Ρόμα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός GBL

16:30 Novasports Start Λειψία – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός Super League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τόφας – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Χαρτς Scottish Premiership

17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Τζιρόνα La Liga

18:00 Novasports 6HD Davis Cup

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Βουλιαγμένη Πόλο Α1 Γυναικών

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τότεναμ Premier League

18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Κηφισιά Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Λέτσε Serie A

19:30 Novasports 1HD Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Μπούρσασπορ Turkish Basketball Super League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League

20:00 Novasports 6HD Davis Cup

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Καντού – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Μαϊάμι Χιτ NBA

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκραν Κανάρια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Άρης Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

Headlines:
Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Ατρομήτου οι νταμπλούχοι συμπλήρωσαν 39 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έκανε δηλώσεις με το 3-0 του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»

Πάντα τελειομανής και ειλικρινής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο, ωστόσο λίγα πράγματα του άρεσαν από όσα είδε από τους παίκτες του σε αυτό το ματς.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)

Ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική της Super League με σκόρερ τους Ταρέμι (81′, 90′) και Ελ Κααμπί (36′) και τώρα στρέφει την προσοχή του στη μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Σύνταξη
Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!
Χάντμπολ 22.11.25

Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 29-26 την Κασάνο στην Ιταλία, στη ρεβάνς των «32» της διοργάνωσης και πανηγύρισε πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, με κορυφαίο τον Κανιέτε που είχε με εννιά γκολ.

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’ (vid)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’ (vid)

Σε καλό «φεγγάρι» και οι δυο ομάδες που αναδείχθηκαν ισόπαλες στην Τρίπολη. Οι Πελοποννήσιοι προηγήθηκαν στο 32’, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι στο 10’ αλλά ο Παναιτωλικός πίεσε στο β' ημίχρονο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση
Κίνδυνος εν όψει 23.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση

Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουν οδηγήσει τις μετοχές τους στη στρατόσφαιρα. Αν καταρρεύσουν, η ύφεση θα επηρεάσει τις ΗΠΑ και αλυσιδωτά ολόκληρο τον κόσμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού
Κόσμος 23.11.25

Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού

Μία νέα έκθεση για την επισιτιστική ασφάλεια υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη άμεσης δράσης σε 16 περιοχές, όπου εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από οξεία έλλειψη τροφίμων.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καλαμάτα: Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση
Στην Καλαμάτα 23.11.25

Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο - Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση

Διερχόμενη γυναίκα που αντελήφθη τα νήπια ειδοποίησε τις Αρχές στην Καλαμάτα - Οι αστυνομικοί βρήκαν τους γονείς και αφού παρέδωσαν τα δύο παιδιά, συνέλαβαν τον πατέρα για παραμέληση εποπτείας

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25

Συνταξιοδοτική «βόμβα» στη Γερμανία - «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
Free Birth Society 23.11.25

«Ελεύθερος τοκετός»: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών σε όλον τον κόσμο

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της Booking

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Ατρομήτου οι νταμπλούχοι συμπλήρωσαν 39 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή – Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες
Καιρός 23.11.25

Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή - Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες

Ευνοείται πρόσκαιρα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά - Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Culture Live 23.11.25

Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
The New York Times 23.11.25

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γλυπτά: «Προσφέρονται» να μας… δανείσουν το 20% από τον διάκοσμο του Παρθενώνα
Επανένωση 23.11.25

«Προσφέρονται» να μας... δανείσουν το 20% των Γλυπτών

Η Ελλάδα αρνείται και διεκδικεί όλα τα Γλυπτά έως την οριστική επανένωση του συνόλου του διακόσμου που βρίσκεται στο Λονδίνο: 75 μέτρα από τη ζωφόρο, 15 μετόπες και 17 μορφές από τα αετώματα

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο