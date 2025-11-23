Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/11): Πού θα δείτε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και τη δράση στη Stoiximan Super League
Το σημερινό (23/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός που ξεχωρίζει...
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Κυριακής ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ στη Stoiximan Super League και το ματς του του Δικεφάλου του βορρά με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL.
Αναλυτικά το σημερινό (23/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός:
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Ηρακλής GBL
13:15 Novasports 2HD Χέρενφεν – Άλκμααρ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Πάρμα Serie A
14:00 Action 24 Καλλιθέα – Πανιώνιος Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship 2025-26
14:30 Novasports 3HD Καρλσρούη – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
15:30 Novasports Prime Φέγενορντ – Ναϊμέγκεν Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Λιντς – Άστον Βίλα Premier League
16:00 Novasports 6HD Davis Cup
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Ρόμα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός GBL
16:30 Novasports Start Λειψία – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
17:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός Super League
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τόφας – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Χαρτς Scottish Premiership
17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Τζιρόνα La Liga
18:00 Novasports 6HD Davis Cup
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Βουλιαγμένη Πόλο Α1 Γυναικών
18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τότεναμ Premier League
18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Κηφισιά Super League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Λέτσε Serie A
19:30 Novasports 1HD Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Μπούρσασπορ Turkish Basketball Super League
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League
20:00 Novasports 6HD Davis Cup
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Καντού – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Μαϊάμι Χιτ NBA
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκραν Κανάρια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Άρης Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Μίλαν Serie A
22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
