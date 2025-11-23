Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/11): Πού θα δείτε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και τη δράση στη Stoiximan Super League

Ποδόσφαιρο

Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»

Πάντα τελειομανής και ειλικρινής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο, ωστόσο λίγα πράγματα του άρεσαν από όσα είδε από τους παίκτες του σε αυτό το ματς.