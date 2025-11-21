Σημαντική απώλεια για την Παρί: Χωρίς Ίφι κόντρα στον Ολυμπιακό

Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Παρί κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (21/11, 21:15) για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ναντίρ ‘Ιφι να μένει εκτός.

Ο λόγος της απουσίας του δεν έχει γίνει γνωστός, ωστόσο ο 23χρονος γκαρντ εμφανίστηκε στο φαληρικό στάδιο με πολιτικά και παρακολούθησε την προθέρμανση της ομάδας από τον πάγκο, προσθέτοντας έναν τεράστιο «πονοκέφαλο» στον Φρανσίσκο Ταμπελίνι, καθώς ο Ίφι αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης.

O 23χρονος Γάλλος γκαρντ, μετράει φέτος 21.4 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ, 1.7 κλεψίματα και 2.4 λάθη ανά 23’11” στις πρώτες 11 αγωνιστικές της Euroleague.

Μέσα ο Γουόρντ εκτός ο ΜακΚίσικ για το ματς με την Παρί

O Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Παρί. Σε αυτήν μπήκε ο Τάισον Γουόρντ που ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις στη γάμπα και το σφίξιμο που αισθάνθηκε και θα είναι μέσα για τη «μάχη» απέναντι στους Γάλλους.

Μέσα στη δωδεκάδα είναι και ο Φρανκ Νιλικίνα που επιστρέφει μετά από δύο αγωνιστικές στη Euroleague, ενώ εκτός έμεινε ο Σακίλ ΜακΚίσικ που αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα στον προσαγωγό. Εκτός παραμένουν και οι Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ που αναμένεται να χάσουν τη σεζόν.