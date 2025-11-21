Σημαντική απώλεια για την Παρί: Χωρίς Ίφι κόντρα στον Ολυμπιακό
Τεράστιο πλήγμα για την Παρί λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, καθώς θα παραταχθεί χωρίς τον Ναντίρ Ίφι στη σύνθεσή της.
- Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης μεταφέρθηκαν αιφνιδιαστικά τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη
- Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Νεκρός οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε στο λιμάνι
- Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
- Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του
Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Παρί κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (21/11, 21:15) για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ναντίρ ‘Ιφι να μένει εκτός.
Ο λόγος της απουσίας του δεν έχει γίνει γνωστός, ωστόσο ο 23χρονος γκαρντ εμφανίστηκε στο φαληρικό στάδιο με πολιτικά και παρακολούθησε την προθέρμανση της ομάδας από τον πάγκο, προσθέτοντας έναν τεράστιο «πονοκέφαλο» στον Φρανσίσκο Ταμπελίνι, καθώς ο Ίφι αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης.
O 23χρονος Γάλλος γκαρντ, μετράει φέτος 21.4 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ, 1.7 κλεψίματα και 2.4 λάθη ανά 23’11” στις πρώτες 11 αγωνιστικές της Euroleague.
Μέσα ο Γουόρντ εκτός ο ΜακΚίσικ για το ματς με την Παρί
O Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Παρί. Σε αυτήν μπήκε ο Τάισον Γουόρντ που ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις στη γάμπα και το σφίξιμο που αισθάνθηκε και θα είναι μέσα για τη «μάχη» απέναντι στους Γάλλους.
Μέσα στη δωδεκάδα είναι και ο Φρανκ Νιλικίνα που επιστρέφει μετά από δύο αγωνιστικές στη Euroleague, ενώ εκτός έμεινε ο Σακίλ ΜακΚίσικ που αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα στον προσαγωγό. Εκτός παραμένουν και οι Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ που αναμένεται να χάσουν τη σεζόν.
- Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!
- «Πολύ παραγωγική» η συνάντηση ανάμεσα στους Τραμπ – Μαμντάνι [βίντεο]
- Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών της οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε δάσος στην Ιταλία
- Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»
- Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης μεταφέρθηκαν αιφνιδιαστικά τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη
- Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις