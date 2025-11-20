Χωρίς ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρασκευή την Παρί για τη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε ένα ματς που ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σακίλ ΜακΚίσικ.
Τις υπηρεσίες του Σακίλ ΜακΚίσικ θα στερηθεί ο Ολυμπιακός στο ματς της Παρασκευής (21/11, 21:15) κόντρα στην Παρί στο ΣΕΦ, για την 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στη Media Day και ο λόγος είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον προσαγωγό.
Αμφίβολος και ο Γουόρντ
Παράλληλα, αμφίβολος για το παιχνίδι στο ΣΕΦ είναι ο Τάισον Γουόρντ (σφίξιμο στη γάμπα στη χθεσινή προπόνηση), ο οποίος όμως θα δοκιμάσει να μπει στην προπόνηση, όταν και θα φανεί το επίπεδο της ετοιμότητάς του. Αντίθετα, κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί με την γαλλική ομάδα ο Φρανκ Νιλικίνα, που θα είναι στη 12άδα των Πειραιωτών.
