Χωρίς ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί

Τις υπηρεσίες του Σακίλ ΜακΚίσικ θα στερηθεί ο Ολυμπιακός στο ματς της Παρασκευής (21/11, 21:15) κόντρα στην Παρί στο ΣΕΦ, για την 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στη Media Day και ο λόγος είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον προσαγωγό.

Αμφίβολος και ο Γουόρντ