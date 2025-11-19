Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Γουόρντ ενόψει Παρί – Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει προβλήματα με απουσίες και τραυματισμούς, καθώς τέθηκε εκτός προπονήσεων και ο Τάισον Γουόρντ, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με την Παρί στο ΣΕΦ (21/11, 21:15). Παράλληλα, ωστόσο υπάρχει κι ένα ευχάριστο νέο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς ο Φρανκ Νιλικίνα ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι ξανά διαθέσιμος για τους Πειραιώτες.

Ο Γάλλος γκαρντ τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ όπως ενημέρωσε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, ο Γουόρντ δεν έλαβε μέρος στη σημερινή προπόνηση, καθώς ένιωσε σφίξιμο στη δεξιά γάμπα. Όλα δείχνουν ότι θα ξεκαθαρίσουν σχετικά με τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του στην προπόνηση της Πέμπτης.

Η επιστροφή του Νιλικίνα και οι κλασικοί «απόντες»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νιλικίνα είχε μείνει εκτός από τις αναμετρήσεις με Ζάλγκιρις Κάουνας και Αρμάνι Μιλάνο, λόγω προβλήματος στους οπίσθιους μηριαίους, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει το πρώτο, αλλά να χάνει από τους Ιταλούς.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού προπονήθηκαν κανονικά και είναι διαθέσιμη για την αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα, με εξαίρεση φυσικά τον Κίναν Έβανς που χειρουργήθηκε στον αχίλλειο του αριστερού του ποδιού στις ΗΠΑ, αλλά και τον Μουστάφα Φαλ, που έχει τραυματιστεί στους περσινούς τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και φυσικά δεν υπολογίζεται, αφού είναι σε φάση αποθεραπείας.