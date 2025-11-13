Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Νιλικίνα για το ματς στο Μιλάνο

Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή του Ολυμπιακού στο Μιλάνο για το ματς με την Αρμάνι στο πλαίσιο της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός δεν είχε συμπεριληφθεί ούτε στη δωδεκάδα στο χθεσινό ματς (12/11) των Πειραιωτών απέναντι στη Ζαλγκίρις, καθώς είχε ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση απέναντι στο σύνολο του Μεσίνα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (14/11,21.30).