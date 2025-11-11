Δεν παίζει με τη Ζαλγκίρις ο Νιλικίνα – Χωρίς Γκος οι Λιθουανοί

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media day ενόψει της μάχης του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15), ο Φρανκ Νιλικίνα δεν θα είναι διαθέσιμος.

Ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι σοβαρό σύμφωνα με τον Έλληνα τεχνικό. Ωστόσο, θα μείνει εκτός αγώνα κόντρα στους Λιθουανούς.

Χωρίς Νιλικίνα, αλλά με Έβανς ο Ολυμπιακός

Αντίθετα, ο Κίναν Έβανς, που έκανε το επίσημο ντεμπούτο του πριν μερικές μέρες κόντρα στην Καρδίτσα, θα είναι κανονικά στη 12άδα, όπως ανέφερε ο κόουτς Μπαρτζώκας, που εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα τον χρησιμοποιήσει.

«Καταρχήν δεν είχα σκοπό να τον χρησιμοποιήσω. Πίστευα ότι πιο προοδευτικά που μπορούμε να πάμε είναι να παίξει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Προμηθέα και την ερχόμενη εβδομάδα να παίξει Euroleague αλλά ατυχώς για μας ο Νιλικίνα έχει ένα θέμα στον οπίσθιο μηριαίο και για αυτό δεν έπαιξε καθόλου μετά από το πρώτο διάστημα στο ματς στο πρωτάθλημα και είναι έξω για αύριο οπότε ο Έβανς θα είναι στην 12άδα.

Αναλόγως το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Σας είπα ότι γενικά είχα σκοπό να μην είναι αλλά λόγω ανάγκης θα είναι. Εννοείται ότι νιώθει ευχαριστημένος και χαρούμενος από το ντεμπούτο του. Δεν είναι πάντως ότι πατήσαμε ένα κουμπί, ακόμα χρειάζεται μία πρόοδος, το πώς παίζει, το πώς προπονείται, το πώς αποφεύγει άσχημα πράγματα. Είμαστε αισιόδοξοι, έχει κάνει καλή δουλειά και είναι ικανό μέλος της ομάδας», τόνισε ο Έλληνας τεχνικός.

Δεν παίζει ο Γκος

Οι Λιθουανοί από την πλευρά τους θα αντιμετωπίσουν τους Πειραιώτες δίχως να υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρεί εδώ και δύο εβδομάδες και δεν θα έχει την ευκαιρία να παίξει κόντρα στην πρώην του ομάδα, ενώ θα λείψει και από το παιχνίδι με την Ντουμπάι που ακολουθεί στα ΗΑΕ.

Ο Γκος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και φέτος μετράει, μέχρι στιγμής, 11,5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 18:38 κατά μέσο όρο στη Euroleague.