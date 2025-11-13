Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και νίκησε εύκολα την πρωτοπόρο της Ευρωλίγκας, Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ. Κι όμως, κανείς δεν θα θυμάται την άνετη νίκη και την 30άρα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, κόντρα στους Λιθουανούς το βράδυ της Τετάρτης (12/11). Αντιθέτως όλοι θα έχουν την εικόνα του Κίναν Έβανς στο μυαλό τους, να αποχωρεί και πάλι υποβασταζόμενος, από το παρκέ.

Τα άσχημα νέα δεν άργησαν να έρθουν με τον Αμερικανό γκαρντ να παθαίνει ρήξη αχιλλείου τένοντα για δεύτερη φορά στην καριέρα του, αυτή τη φορά στο άλλο πόδι, μετά τον παρόμοιο τραυματισμό τον Ιανουάριο του 2023. Τότε, είχε κόψει τον αχίλλειο τένοντά του στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε, κάτι που τον είχε αφήσει εκτός δράσης για 247 ημέρες.

Όλα αυτά, ενώ ο Έβανς μόλις είχε επιστρέψει από τραυματισμό. Ενδιάμεσα στις δύο ρήξης αχιλλείου, ο Αμερικανός είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί του γόνατο, στις 26 Μαϊου του 2024, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τους Πειραιώτες ενόψει της σεζόν 2024-25, με τους οποίους ωστόσο θα αγωνιζόταν μετά από ακόμη 580 ημέρες.

Το πρόγραμμα επανένταξης του Έβανς που άλλαξε

Το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του, ωστόσο, «κάηκε» με τον τραυματισμό του Φρανκ Νιλικίνα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε πρόθεση να τον χρησιμοποιήσει, αλλά η απουσία του Γάλλου τον έφερε στην αποστολή για το ματς της 10ης αγωνιστικής κόντρα στη Ζαλγκίρις και κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου πήρε και χρόνο συμμετοχής.

Ωστόσο, 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο μετά την είσοδό του στον αγώνα τραυματίστηκε ξανά, σε μια ανύποπτη φάση, ένιωσε έναν πόνο στο αριστερό πόδι και ξάπλωσε στο παρκέ του ΣΕΦ, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Να σημειωθεί πως, ο ίδιος ο κόουτς Μπαρτζώκας είχε αναφέρει το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) πως ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα αγωνιζόταν κόντρα στους Λιθουανούς, αν δεν προέκυπτε η απουσία του Νιλικίνα.

«Καταρχήν δεν είχα σκοπό να τον χρησιμοποιήσω. Πίστευα ότι πιο προοδευτικά που μπορούμε να πάμε είναι να παίξει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Προμηθέα και την ερχόμενη εβδομάδα να παίξει Euroleague αλλά ατυχώς για μας ο Νιλικίνα έχει ένα θέμα στον οπίσθιο μηριαίο και για αυτό δεν έπαιξε καθόλου μετά από το πρώτο διάστημα στο ματς στο πρωτάθλημα και είναι έξω για αύριο οπότε ο Έβανς θα είναι στην 12άδα. Αναλόγως το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Σας είπα ότι γενικά είχα σκοπό να μην είναι αλλά λόγω ανάγκης θα είναι», είχε τονίσε πριν από δύο μέρες στη media day ενόψει της αναμέτρησης.