Ξέσπασμα του Λεσόρ για τον τραυματισμό του Έβανς (pic)
«Γαμ@@@, είναι πολύ δύσκολο…», έγραψε στα social media o μεγάλος άτυχος του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, που δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στο ΣΕΦ
Ο Ματίας Λεσόρ παρακολουθούσε το ματς του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις από την τηλεόραση και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στον Κίναν Έβανς.
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού γνωρίζει πολύ καλά από ατυχίες αφού και ο ίδιος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς τον τελευταίο χρόνο και με ανάρτησή του στα social media δεν έκρυψε το σοκ του για αυτό που είδε.
Η ανάρτηση του Λεσόρ:
«Γαμ@@@, είναι πολύ δύσκολο να το βλέπεις αυτό. Προσευχές για εσένα».
Danm this shit really hard to see prayers up 🙏🏿 for you @K3vans12
— Mathias Lessort (@ThiasLsf) November 12, 2025
