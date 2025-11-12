Ξέσπασμα του Λεσόρ για τον τραυματισμό του Έβανς (pic)

Ο Ματίας Λεσόρ παρακολουθούσε το ματς του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις από την τηλεόραση και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στον Κίναν Έβανς.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού γνωρίζει πολύ καλά από ατυχίες αφού και ο ίδιος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς τον τελευταίο χρόνο και με ανάρτησή του στα social media δεν έκρυψε το σοκ του για αυτό που είδε.

Η ανάρτηση του Λεσόρ:

«Γαμ@@@, είναι πολύ δύσκολο να το βλέπεις αυτό. Προσευχές για εσένα».