Ντόρσεϊ: «Σημαντικός για την ομάδα ο Έβανς, μόνο αγάπη για Ράιτ και Γκος»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ (12/11, 21:15), για τη 10η αγωνιστική της regular season της Euroleague. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε δηλώσεις στη Media Day της ομάδας, μιλώντας για τη «μάχη» κόντρα στους Λιθουανούς, την επιστροφή του Κίναν Έβανς αλλά και για τους πρώην «ερυθρόλευκους», Μόουζες Ράιτ και Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντόρσεϊ:

«Η Ζαλγκίρις παίζει πολύ καλά ως τώρα, είναι επικίνδυνη ομάδα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια σκληρή μάχη πνευματικά και σωματικά. Θα είναι ένα μεγάλο ματς που θέλουμε να πάρουμε στην έδρα μας στο ξεκίνημα μιας διπλής αγωνιστικής».

Για την επιστροφή του Κίναν Έβανς: «Φέρνει μια διαφορετική διάσταση στη θέση «1», ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Είναι ακόμη η αρχή για εκείνον, αλλά έχουμε έναν ακόμη δυναμικό παίκτη στον άσο, που μπορεί να δημιουργήσει και να σκοράρει. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μας, ελπίζω να μείνει υγιής».

Για το αν αυτή θα είναι η καλύτερη σεζόν της καριέρας του: «Δεν είμαι σίγουρος. Το θέμα είναι να έχεις σταθερότητα, η σεζόν είναι μεγάλη, δέκα μήνες. Έκανα καλή αρχή, αλλά θα πρέπει να συνεχίσω έτσι, με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια δουλειά. Θέλω να κρατήσω αυτό το υψηλό επίπεδο απόδοσης για όλη τη χρονιά».

Για Μόουζες Ράιτ και Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος: «Παίζει πολύ καλά φέτος, είναι σε πολύ καλό μομέντουμ. Όταν μπαίνουμε στο ματς πάντα υπάρχει ανταγωνισμός, όποιος κι αν είναι απέναντι. Ελπίζω και ο Νάιτζελ να αποθεραπευτεί και να επιστρέψει. Δεν έχω τίποτε άλλο πέρα από θετικό πνεύμα και αγάπη απέναντί τους, αλλά όταν είμαστε στο παρκέ είναι μάχη».