Ο Ντόρσεϊ είναι… γεννημένος για μεγάλα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό και τις πολλές απουσίες του, στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων στην χρονιά και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρόλο… οδηγού στην κούρσα του πρωταθλήματος από την δεύτερη αγωνιστική.

Οι πρωταθλητές πέτυχαν τον στόχο τους παίζοντας χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς και δεν χωρά αμφιβολία πως έκαναν σπουδαία δουλειά για να πάρουν τη νίκη κόντρα στους «πράσινους», οι οποίοι είχαν την απουσία του Κέντρικ Ναν.

Ο Βεζένκοφ έκανε μεγάλο παιχνίδι και ήταν ο ηγέτης των πειραιωτών, ο Γουόρντ «άναψε την σπίθα» της αντεπίθεσης των γηπεδούχων στο τρίτο δεκάλεπτο και ο Μιλουτίνοφ έκανε για μιαν ακόμα φορά την δουλειά του.

Θα πρέπει όμως να σταθεί κάποιος στον παίκτη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την επικράτηση της ομάδας του Πειραιά κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο ομογενής γκαρντ έκανε τεράστια εμφάνιση και οι αριθμοί του στο μεγάλο παιχνίδι, φανερώνουν πόσο επιδραστικός ήταν ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό, καθώς είχε 16 πόντους, πέντε ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

Δεν υπήρξε δηλαδή τομέας του παιχνιδιού στον οποίο να υστέρησε ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων», επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, ότι είναι γεννημένος για να κάνει μεγάλα παιχνίδια εναντίον του Παναθηναϊκού.

Κανείς δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνά ότι ο Ντόρσεϊ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του περσινού super cup από την ομάδα του Πειραιά αλλά κυρίως στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς ήταν αυτός που έκανε την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», ήταν ο παίκτης που έκανε την μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε επίσης ότι ο γκαρντ των πρωταθλητών Ελλάδος είχε κάνει μεγάλα παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό και στην πρώτη του «θητεία» στον Ολυμπιακό.

Φάνηκε λοιπόν απόψε, ότι ο Ντόρσεϊ συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι, καθώς έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στους «πράσινους» όχι μόνο στην επίθεση αλλά και με την άμυνα που έπαιξε.

Οι οκτώ ασίστ του ομογενούς γκαρντ είναι εξαιρετική επίδοση, ειδικά σε ότι αφορά ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού και δεν είναι τυχαίο πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας κράτησε τον Ντόρσεϊ στο παρκέ για σχεδόν… 37 λεπτά.

Κανένας άλλος παίκτης του Ολυμπιακού δεν είχε τόσα λεπτά συμμετοχής κι αυτό που φανερώνει πολλά είναι, ότι ο Ντόρσεϊ έπαιξε περισσότερο και από τον Βεζένκοφ.

Βγήκε μόνο για να πάρει κάποιες… ανάσες ο άσος του Ολυμπιακού, καθώς ο κόουτς των πειραιωτών έβλεπε ότι ο Ντόρσεϊ ήταν μια διαρκής απειλή για το καλάθι των «πράσινων», είτε σκοράροντας είτε δίνοντας ασίστ.

Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 12 πόντους, την στιγμή δηλαδή που ο Τολιόπουλος «ντύθηκε» Ναν και… βομβάρδισε με 14 πόντους το καλάθι των πρωταθλητών.

Σ’ εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός κατάφερε να «μαζέψει» την διαφορά και με την «έκρηξη» του Γουόρντ στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, οι πειραιώτες πήραν τα «ηνία» του αγώνα.