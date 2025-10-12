sports betsson
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Συναγερμός στο Λιμενικό: Έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που έπεσε στη θάλασσα
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
Ο Ντόρσεϊ είναι… γεννημένος για μεγάλα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Ντόρσεϊ είναι… γεννημένος για μεγάλα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο ομογενής γκαρντ συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε… πέρυσι κόντρα στους «πράσινους», καθώς έκανε και σήμερα τεράστια εμφάνιση, στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό και τις πολλές απουσίες του, στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων στην χρονιά και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρόλο… οδηγού στην κούρσα του πρωταθλήματος από την δεύτερη αγωνιστική.

Οι πρωταθλητές πέτυχαν τον στόχο τους παίζοντας χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς και δεν χωρά αμφιβολία πως έκαναν σπουδαία δουλειά για να πάρουν τη νίκη κόντρα στους «πράσινους», οι οποίοι είχαν την απουσία του Κέντρικ Ναν.

Ο Βεζένκοφ έκανε μεγάλο παιχνίδι και ήταν ο ηγέτης των πειραιωτών, ο Γουόρντ «άναψε την σπίθα» της αντεπίθεσης των γηπεδούχων στο τρίτο δεκάλεπτο και ο Μιλουτίνοφ έκανε για μιαν ακόμα φορά την δουλειά του.

Θα πρέπει όμως να σταθεί κάποιος στον παίκτη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την επικράτηση της ομάδας του Πειραιά κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο ομογενής γκαρντ έκανε τεράστια εμφάνιση και οι αριθμοί του στο μεγάλο παιχνίδι, φανερώνουν πόσο επιδραστικός ήταν ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό, καθώς είχε 16 πόντους, πέντε ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

Δεν υπήρξε δηλαδή τομέας του παιχνιδιού στον οποίο να υστέρησε ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων», επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, ότι είναι γεννημένος για να κάνει μεγάλα παιχνίδια εναντίον του Παναθηναϊκού.

Κανείς δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνά ότι ο Ντόρσεϊ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του περσινού super cup από την ομάδα του Πειραιά αλλά κυρίως στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς ήταν αυτός που έκανε την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», ήταν ο παίκτης που έκανε την μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε επίσης ότι ο γκαρντ των πρωταθλητών Ελλάδος είχε κάνει μεγάλα παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό και στην πρώτη του «θητεία» στον Ολυμπιακό.

Φάνηκε λοιπόν απόψε, ότι ο Ντόρσεϊ συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι, καθώς έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στους «πράσινους» όχι μόνο στην επίθεση αλλά και με την άμυνα που έπαιξε.

Οι οκτώ ασίστ του ομογενούς γκαρντ είναι εξαιρετική επίδοση, ειδικά σε ότι αφορά ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού και δεν είναι τυχαίο πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας κράτησε τον Ντόρσεϊ στο παρκέ για σχεδόν… 37 λεπτά.

Κανένας άλλος παίκτης του Ολυμπιακού δεν είχε τόσα λεπτά συμμετοχής κι αυτό που φανερώνει πολλά είναι, ότι ο Ντόρσεϊ έπαιξε περισσότερο και από τον Βεζένκοφ.

Βγήκε μόνο για να πάρει κάποιες… ανάσες ο άσος του Ολυμπιακού, καθώς ο κόουτς των πειραιωτών έβλεπε ότι ο Ντόρσεϊ ήταν μια διαρκής απειλή για το καλάθι των «πράσινων», είτε σκοράροντας είτε δίνοντας ασίστ.

Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 12 πόντους, την στιγμή δηλαδή που ο Τολιόπουλος «ντύθηκε» Ναν και… βομβάρδισε με 14 πόντους το καλάθι των πρωταθλητών.

Σ’ εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός κατάφερε να «μαζέψει» την διαφορά και με την «έκρηξη» του Γουόρντ στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, οι πειραιώτες πήραν τα «ηνία» του αγώνα.

World
Δασμοί Τραμπ: «Φουσκώνουν» τα καλάθια και υποχρεώνουν τις εταιρείες σε αλλαγή στρατηγικής

Δασμοί Τραμπ: «Φουσκώνουν» τα καλάθια και υποχρεώνουν τις εταιρείες σε αλλαγή στρατηγικής

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

Μπάσκετ 12.10.25

Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» στο φινάλε του αγώνα από τον Ολυμπιακό και ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως η διαφορά των 4 πόντων μπορεί να καλυφθεί στο δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς
«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ πήρε θέση στο θέμα του Γερμανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος δεν πείθει με τις εμφανίσεις του με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Στην κόψη του… ξυραφιού
Στην κόψη του… ξυραφιού

Η Εθνική μας ομάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να φέρει τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο αλλά για να τα καταφέρει θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ

Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!
Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup από τη Φερεντσβάρος είναι ο τελευταίος τίτλος στην τεράστια συλλογή του Έλληνα διεθνή πολίστα Στέλιου Αργυρόπουλου που έχει κατακτήσει τα πάντα.

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…
Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…

Υπάρχει ο «τελικός» στην Κοπεγχάγη και η Εθνική μπορεί να κάνει το «κόλπο γκρόσο» αρκεί να περιορίσει την τριάδα των χαφ της Δανίας

Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία
Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία

«Στο σεμινάριο θα πούμε πολλά», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στους διαιτητές. Ο Γάλλος και οι συνεργάτες του Βαλέρι και Αλόνσο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού επειδή τίποτα δεν πήγε καλά

Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση
Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που στο ποδόσφαιρο «σκεπάζει» τα πάντα όμως η Εθνική μας και στην Γλασκώβη έδειξε πως έχει αλλάξει – Τα δύο λεπτά που μας στοίχισαν και η εμφάνιση που δεν πρέπει να «σκεπαστεί» από την ήττα

Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»
Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» στο φινάλε του αγώνα από τον Ολυμπιακό και ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως η διαφορά των 4 πόντων μπορεί να καλυφθεί στο δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές» ανέφερε η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

LIVE: Δανία – Ελλάδα
LIVE: Δανία – Ελλάδα

LIVE: Δανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Δανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Ertflix: «Έπεσε» η πλατφόρμα κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Χάθηκε η μπάλα στο ERTFLIX, στην κυριολεξία

Φιάσκο της ΕΡΤ. «Έπεσε» το ERTFLIX κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του μπασκετικού ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες της πλατφόρμας.

«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού»: Διάγγελμα Νετανιάχου ενόψει της επιστροφής των ομήρων
«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού»: Διάγγελμα Νετανιάχου ενόψει της επιστροφής των ομήρων

Η δήλωσή του Νετανιάχου έρχεται αφού ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ αναμένει την παράδοση των 20 ζωντανών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό το πρωί της Δευτέρας

Δράμα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 14χρονος – Οδηγούσε μαζί με άλλους 3 ανήλικους
Δράμα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 14χρονος – Οδηγούσε μαζί με άλλους 3 ανήλικους

Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό
«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την ταινία του Ανεμώνη σε σκηνοθεσία του γιου του που προβάλλεται απόψε σε πανευρωπαϊκή πρώτη στις Νύχτες Πρεμιέρας

Αγωνία στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Γάζα
Αγωνία στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Γάζα

Από τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη Γάζα η απελευθέρωση των ομήρων – Κορυφώνονται οι προετοιμασίες στο Ισραήλ, ενώ στον παλαιστινιακό θύλακα ανασύρονται οι σοροί δεκάδων Παλαιστινίων

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «καθάρισαν» το πρώτο ντέρμπι (vids)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «καθάρισαν» το πρώτο ντέρμπι (vids)

«Ερυθρόλευκο» βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο ελληνικό μπάσκετ για φέτος, με τον Ολυμπιακό να νικά 90-86 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Από την ηλεκτροδότηση στην τεχνητή νοημοσύνη: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση
Από την ηλεκτροδότηση στην AI: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση

Η ηλεκτροδότηση άλλαξε ριζικά τον κόσμο τον περασμένο αιώνα. Εκατό χρόνια μετά η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να μεταμορφώσει την οικονομία και την κοινωνία, φέρνοντας όμως μαζί της προκλήσεις που θυμίζουν το παρελθόν

Κίνδυνος για το 28% των ειδών των ζώων – Η λίστα του αφανισμού
Κίνδυνος για το 28% των ειδών των ζώων – Η λίστα του αφανισμού

Από το ντόντο έως την τασμανική τίγρη, πολλά μεγαλοπρεπή πλάσματα έχουν εξαφανιστεί με την πάροδο των χρόνων. Τώρα, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης προειδοποιεί ότι 48.646 είδη ζώα απειλούνται

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε
Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε

Ο ταξίαρχος πρόλαβε και πήδηξε από την μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά ο ανθυπαστυνόμος, οδηγός της μηχανής, διακομίστηκε μαζί με τον ταξίαρχο στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς με σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα.

Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»
Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»

Απαντώντας σε έναν κριτικό που χαρακτήρισε την ταινία «One Battle After Another» ως «σημαντική», ο Μπρετ Ίστον Έλις απάντησε: «Όχι, δεν είναι. Δεν έχει διαβάσει πραγματικά το κλίμα που επικρατεί».

Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της
Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της

Σάρκα και οστά στο «δεν είμαστε όλοι ίδιοι είναι» δίνει η παραίτηση Τσίπρα, για τον πολιτικό επιστήμονα Νίκο Μαραντζίδη. Συγκαταλέγει τον πρώην πρωθυπουργό στους χαρισματικούς ηγέτες που δημιουργούν μεγάλα κινήματα αλλαγής και διαμορφώνουν νέους όρους για το μέλλον, και τονίζει ότι το βιβλίο Τσίπρα θα είναι σταθμός από ιστορικής και πολιτικής πλευράς.

