Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά το ντέρμπι του ΣΕΦ (pic)

Πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στη φετινή αγωνιστική περίοδο με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με το αποτέλεσμα αυτό οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2/2 και πλέον έχουν το πάνω χέρι για τη κατάκτηση του απόλυτου πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Οι Πράσινοι είναι πλέον στο 1-1, αλλά θα έχουν την ευκαιρία τους στον δεύτερο γύρο και το ΟΑΚΑ για να είναι εκείνοι που θα πάρουν το πλεονέκτημα.

Η βαθμολογία:

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Άρης-Κολοσσός Ρόδου 65-73

Προμηθέας-Μαρούσι 93-88

ΠΑΟΚ-Ηρακλής 84-82

ΑΕΚ Betsson-Πανιώνιος 93-73

Περιστέρι-Μύκονος Betsson 89-83

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 90-86

Η επόμενη (3η) αγωνιστική:

Καρδίτσα-Κολοσσός Ρόδου

Πανιώνιος-Άρης

Ηρακλής-ΑΕΚ Betsson

ΠΑΟΚ-Περιστέρι

Μύκονος Betsson-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκος -Προμηθέας