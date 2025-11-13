Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»

Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε στους δημοσιογράφους λίγο πριν από την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μιλάνο στο πλαίσιο του ματς κόντρα στην Αρμάνι (14/11, 21:30) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Κίναν Έβανς και υπογράμμισε ότι θα τον στηρίξουν όλοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Παράλληλα, ο Αμερικανός στάθηκε και στο παιχνίδι με την Αρμάνι, υπογραμμίζοντας ότι η άμυνα θα είναι το κλειδί της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Γουόρντ:

«Σίγουρα στην ομάδα είμαστε σοκαρισμένοι, όσο είναι και όλοι οι άλλοι. Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι για την επιστροφή του Έβανς. Ακόμα είμαστε δίπλα του. Δεν το ευχόμαστε σε κανέναν αυτό. Όχι μόνο εμείς, αλλά και όποιος είδε το παιχνίδι χθες βράδυ. Είμαστε μαζί του και στέλνουμε τις προσευχές μας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα του όσο περισσότερο μπορούμε. Προσωπικά του έστειλα ένα μήνυμα χθες βράδυφ για να του πω ότι είμαστε δίπλα του. Πιστεύω πως όλοι έκαναν το ίδιο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και τον συμπονούμε.

Πρέπει να παραμείνουμε επαγγελματίες. Ό,τι έγινε έγινε. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο παρκέ και να δούμε τι θα γίνει. Χθες βράδυ μπορούσε να νιώσεις την ενέργεια του κόσμου. Στην αρχή ήταν ηλεκτρική και όταν συνέβη (αυτό με τον Έβανς) μπορούσες να ακούσεις ακόμα κι ένα στυλό που θα έπεφτε κάτω. Όσο περνούν οι ημέρες συνειδητοποιείς περισσότερο την κατάσταση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε δίπλα του και να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε, για να εκπροσωπήσουμε κι εκείνον.

Και στα αυριανό ματς πρέπει να κάνουμε όσα έχουμε κάνει στις προηγούμενες νίκες μας, να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού και να δώσουμε τα πάντα στην άμυνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς η EuroLeague γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική. Πρέπει να συνεχίσουμε να σταματάμε τους αντιπάλους στην άμυνα και μετά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους.

Δεν το έχει σκεφτεί καν έτσι, απλά προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα γίνεται με όποια ευκαιρία μου δίνεται. Αυτό είναι το τρελό με αυτή την ομάδα. Εγώ ήθρα ερχόμενος από ένα μέρος όπου ήμουν ένας από τους καλύτερους παίκτες και τώρα βρίσκομαι σε μια κατάσταση, όπου όταν βρίσκομαι είτε εντός, είτε εκτός παρκέ, είμαι ένας από τους πιο “μικρούς” παίκτες. Οπότε χαίρομαι που μου λέτε ότι είμαι two-way παίκτης. Κάποιες φορές δεν το βλέπω έτσι. Έχω από τον εαυτό μου τις ίδιες προσδοκίες που είχα και πέρυσι. Σίγουρα όταν το ακούω αυτό, μου ανυψώνει το ηθικό. Κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Στόχος είναι η νίκη και λατρεύω να κερδίζω.»