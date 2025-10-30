Κώστας Παπανικολάου: Τα 56 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, η προσθήκη του Γουόρντ και η ειδική διαχείριση

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε απέναντι στη Μονακό στο ΣΕΦ με 92-87 και έδειξε να έχει ακόμα δρόμο να διανύσει προκειμένου να βρεθεί όλη η ομάδα μαζί και να αποκτήσει ξανά τη συνοχή και τη χημεία που μας έχει συνηθίσει να έχει. Ο Κώστας Παπανικολάου αγωνίστηκε μόλις 56 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι απέναντι στους Μονεγάσκους, πετυχαίνοντας ένα τρίποντο στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού δείχνει να έχει μπει σε ένα καθεστώς ειδικής διαχείρισης από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, προκειμένου να είναι έτοιμος εκεί όπου η ομάδα τον έχει περισσότερη ανάγκη.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το καλοκαίρι που μας πέρασε ο Παπ ήταν για ακόμα μία φορά ο στυλοβάτης της Εθνικής ομάδας και ένας από τους σημαντικότερους παίκτες για να έρθει στην Ελλάδα και πάλι κάποιο μετάλλιο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Ο Παπανικολάου είναι πλέον 35 και βαδίζει στα 36 του χρόνια και χρειάζεται να παίρνει λίγο χρόνο ξεκούρασης και να έρχεται στο παρκέ για τον Ολυμπιακό, όταν χρειάζεται για να διαβάζει με την μεγάλη του εμπειρία και κλάση το παιχνίδι, δίνοντας λύση τόσο στη δημιουργία και την επίθεση, όσο και στην άμυνα, όπου αποτελεί μετρ του είδους και ειδικά σε εκείνη με αλλαγές.

Κώστας Παπανικολάου: Ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση με πέρυσι όσον αφορά τα νούμερά του

Ο Παπανικολάου στα πρώτα 6 από τα 7 παιχνίδια της Euroleague στα οποία έχει παίξει, αγωνίζεται κατά μέσο όρο 13.03 λεπτά, έχοντας πετύχει 2.7 πόντους, έχοντας μοιράσει 1.8 ασίστ για 0.3 λάθη και έχοντας 1.5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Την περυσινή σεζόν στη Euroleague σε 38 ματς που αγωνίστηκε είχε μέσο όρο συμμετοχής 18.46 και σημείωνε 4.8 πόντους μέσο όρο, μάζευε 2.8 ριμπάουντ και μοίραζε 2.1 ασίστ για 0.8 λάθη.

Η πιο μεγάλη διαφορά έγκειται στο γεγονός πως έχει γίνει η μετγαραφή του Τάισον Γουόρντ, ο οποίος μάλιστα έχει δείξει να ανταποκρίνεται άμεσα στο σύστημα της ομάδας, κάνει αρκετά πράγματα μέσα στο γήπεδο, ανοίγει τον ρυθμό για τον Ολυμπιακό και προσφέρει σε αρκετούς τομείς, κάτι που χρειάζεται από αυτόν η ομάδα.

Ο Παπανικολάου έχει τον χρόνο που χρειάζεται για να είναι φρέσκος και ξεκούραστος όταν θα κρίνονται πράγματα μέσα στη χρονιά και τίτλοι και όχι στα ματς της κανονικής διάρκειας. Απέναντι στη Μονακό υπήρξαν φάσεις που οι παίκτες δεν συννενοήθηκαν σωστά για τις αλλαγές και χάθηκαν, δίνοντας αρκετά ελεύθερα σουτ στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ο Παπ είναι ο άνθρωπος που δίνει τον τόνο στην άμυνα και συντονίζει τις αλλαγές, όντας πολύτιμος για τον Ολυμπιακό.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού είναι ο αρμόδιος και ξέρει πότε πρέπει να χρησιμοποιήσει και ποιον παίκτη, το έχει αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην τεράστια καριέρα του, όπως και ο αρχηγός της ομάδας γνωρίζει πολύ καλά και αφουγκράζεται πότε είναι η στιγμή που κρίνονται πράγματα.