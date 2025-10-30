sports betsson
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κώστας Παπανικολάου: Τα 56 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, η προσθήκη του Γουόρντ και η ειδική διαχείριση
Μπάσκετ 30 Οκτωβρίου 2025 | 18:05

Κώστας Παπανικολάου: Τα 56 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, η προσθήκη του Γουόρντ και η ειδική διαχείριση

Ο Κώστας Παπανικολάου χρησιμοποιήθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο ματς με τη Μονακό, ο οποίος φαίνεται να κάνει ειδική διαχείριση στον πολύπειρο Έλληνα φόργουορντ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο απλός τρόπος να ενισχύσεις την ψυχική σου υγεία σε 15 λεπτά

Ο απλός τρόπος να ενισχύσεις την ψυχική σου υγεία σε 15 λεπτά

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε απέναντι στη Μονακό στο ΣΕΦ με 92-87 και έδειξε να έχει ακόμα δρόμο να διανύσει προκειμένου να βρεθεί όλη η ομάδα μαζί και να αποκτήσει ξανά τη συνοχή και τη χημεία που μας έχει συνηθίσει να έχει. Ο Κώστας Παπανικολάου αγωνίστηκε μόλις 56 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι απέναντι στους Μονεγάσκους, πετυχαίνοντας ένα τρίποντο στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού δείχνει να έχει μπει σε ένα καθεστώς ειδικής διαχείρισης από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, προκειμένου να είναι έτοιμος εκεί όπου η ομάδα τον έχει περισσότερη ανάγκη.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το καλοκαίρι που μας πέρασε ο Παπ ήταν για ακόμα μία φορά ο στυλοβάτης της Εθνικής ομάδας και ένας από τους σημαντικότερους παίκτες  για να έρθει στην Ελλάδα και πάλι κάποιο μετάλλιο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Ο Παπανικολάου είναι πλέον 35 και βαδίζει στα 36 του χρόνια και χρειάζεται να παίρνει λίγο χρόνο ξεκούρασης και να έρχεται στο παρκέ για τον Ολυμπιακό, όταν χρειάζεται για να διαβάζει με την μεγάλη του εμπειρία και κλάση το παιχνίδι, δίνοντας λύση τόσο στη δημιουργία και την επίθεση, όσο και στην άμυνα, όπου αποτελεί μετρ του είδους και ειδικά σε εκείνη με αλλαγές.

YouTube thumbnail

Κώστας Παπανικολάου: Ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση με πέρυσι όσον αφορά τα νούμερά του

Ο Παπανικολάου στα πρώτα 6 από τα 7 παιχνίδια της Euroleague στα οποία έχει παίξει, αγωνίζεται κατά μέσο όρο 13.03 λεπτά, έχοντας πετύχει 2.7 πόντους, έχοντας μοιράσει 1.8 ασίστ για 0.3 λάθη και έχοντας 1.5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Την περυσινή σεζόν στη Euroleague σε 38 ματς που αγωνίστηκε είχε μέσο όρο συμμετοχής 18.46 και σημείωνε 4.8 πόντους μέσο όρο, μάζευε 2.8 ριμπάουντ και μοίραζε 2.1 ασίστ για 0.8 λάθη.

Η πιο μεγάλη διαφορά έγκειται στο γεγονός πως έχει γίνει η μετγαραφή του Τάισον Γουόρντ, ο οποίος μάλιστα έχει δείξει να ανταποκρίνεται άμεσα στο σύστημα της ομάδας, κάνει αρκετά πράγματα μέσα στο γήπεδο, ανοίγει τον ρυθμό για τον Ολυμπιακό και προσφέρει σε αρκετούς τομείς, κάτι που χρειάζεται από αυτόν η ομάδα.

YouTube thumbnail

Ο Παπανικολάου έχει τον χρόνο που χρειάζεται για να είναι φρέσκος και ξεκούραστος όταν θα κρίνονται πράγματα μέσα στη χρονιά και τίτλοι και όχι στα ματς της κανονικής διάρκειας. Απέναντι στη Μονακό υπήρξαν φάσεις που οι παίκτες δεν συννενοήθηκαν σωστά για τις αλλαγές και χάθηκαν, δίνοντας αρκετά ελεύθερα σουτ στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ο Παπ είναι ο άνθρωπος που δίνει τον τόνο στην άμυνα και συντονίζει τις αλλαγές, όντας πολύτιμος για τον Ολυμπιακό.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού είναι ο αρμόδιος και ξέρει πότε πρέπει να χρησιμοποιήσει και ποιον παίκτη, το έχει αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην τεράστια καριέρα του, όπως και ο αρχηγός της ομάδας γνωρίζει πολύ καλά και αφουγκράζεται πότε είναι η στιγμή που κρίνονται πράγματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο απλός τρόπος να ενισχύσεις την ψυχική σου υγεία σε 15 λεπτά

Ο απλός τρόπος να ενισχύσεις την ψυχική σου υγεία σε 15 λεπτά

Τράπεζες
Εurobank: Πάνω από 1 δισ. τα καθαρά κέρδη στο 9μήνο – Το μήνυμα Καραβία

Εurobank: Πάνω από 1 δισ. τα καθαρά κέρδη στο 9μήνο – Το μήνυμα Καραβία

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream sports
Ο Γουεμπανιάμα σε «flight mode»
NBA 30.10.25

Ο Γουεμπανιάμα σε «flight mode»

Ο γίγαντας των Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα επιστρέφει εντυπωσιακά μετά τη θρόμβωση που απείλησε την καριέρα του και γράφει ιστορία με ρεκόρ σε πόντους και κοψίματα

Γεώργιος Μαζιάς
Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν
Euroleague 30.10.25

Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν

Ο 32χρονος Ουκρανός σέντερ αναμένεται να αντικαταστήσει τον Μπρούνο Φερνάντο και να πλαισιώσει τον Ταβάρες στη φροντ λάιν της Ρεάλ Μαδρίτης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης
Μπάσκετ 30.10.25

Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης

O Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, με φόντο την πρόκριση στο Mundobasket του 2027, καθώς και η Μονακό άναψε το πράσινο φως στον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)
Euroleague 30.10.25

Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)

Ένα τρομερό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο ΣΕΦ, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης είχε μια ιδιαίτερη στιγμή με οπαδούς κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Μονακό

Σύνταξη
Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
Euroleague 30.10.25

Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»

Ο Βασίλης Σπανούλης νίκησε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τον τεχνικό της Μονακό να δηλώνει πως αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο για αυτόν, απέναντι στην ομάδα με την οποία πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του.

Σύνταξη
Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Euroleague 29.10.25

Η βαθμολογία της Euroleague (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό και την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής

Σύνταξη
«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)
Euroleague 29.10.25

«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού και ο θρυλικός τενίστας «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε ξανά το σύνθημα των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
Euroleague 29.10.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς

Ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης νίκησε τον «δάσκαλο» Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να επικρατεί της Παρτιζάν (97-84) παραμένοντας στην κορυφή της Euroleague, πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To Champions League θα… πίνει άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική συμφωνία και αρχή μια νέας
Champions League 30.10.25

To Champions League θα… πίνει άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική συμφωνία και αρχή μια νέας

Διαφορετικούς δρόμους θα τραβήξουν UEFA και Heineken από το 2027 και μετά από 30 χρόνια κοινής πορείας, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κλείνει συμφωνία με μεγάλο ανταγωνιστή στον τομέα της ζυθοποιίας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»
Powered by inMagazin 30.10.25

Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μία από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες του ψηφιακού επιχειρείν, μίλησε ανοιχτά για την επιμονή της να βελτιώνεται, την οικογένεια, τον Χρήστο Μάστορα, τους ψυχαναγκασμούς και την αγάπη της για τη μοναχικότητα στο νέο podcast

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ
Βόλεϊ 30.10.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ για το δεύτερο ματς του πρώτου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8HD.

Σύνταξη
Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League

Τι έκαναν στις πρώτες 8 αγωνιστικές οι επιλογές του Λανουά. Οι καλοί, οι κακοί και οι "άσχημοι". Το χαμηλό επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών και οι ξένοι

Βάιος Μπαλάφας
Μαξ Ντάουμαν: Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός στον αιώνα!
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Μαξ Ντάουμαν: Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός στον αιώνα!

Ο Μαξ Ντάουμαν έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός σε ομάδα που ανήκει στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Βρετανός εξτρέμ είναι μόλις 15 ετών και 9 μηνών.

Σύνταξη
Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο
Ελλάδα 30.10.25

Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο

Οι δύο άνδρες με καταγωγή από τη Γεωργία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι κυπριακές Αρχές

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά
Πρεμιέρα 30.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά

Η γιορτή του σινεμά ξεκινά στη συμπρωτεύουσα. Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα είναι στα 2 ευρώ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
Κόσμος 30.10.25

Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά

Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν δεκάδες καταστήματα – Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι
Αναστάτωση 30.10.25

«Αιφνίδιος θάνατος» για δεκάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ - Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι

Σε μια νέα συνθήκη μπαίνουν όπως φαίνεται από τις 3 Νοεμβρίου δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα καθώς προ των πυλών βρίσκεται το κλείσιμο 200 και πλέον καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία. Δήμαρχοι, κυρίως από την επαρχία, δεν κρύβουν την ανησυχία τους και διαμαρτύρονται για τα «λουκέτα».

Σύνταξη
Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)

Ένα ιστορικό ρεκόρ «έσπασε» η Μπάγερν Μονάχου στην Κολωνία με 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν. Στις 13 σερί νίκες είχε σταματήσει η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο τη σεζόν 1992-93.

Σύνταξη
Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη
Πολιτική 30.10.25

Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Cognitera στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είπε για τη σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες, τη Neuropublic, αλλά και οι καταγγελίες για παρεμπόδιση του έργου της από τη διοίκηση Μπαμπασίδη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Ελλάδα 30.10.25

Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα σημεία από τα οποία πέρασαν οι δύο 22χρονοι με το σκούτερ μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα όπου σκότωσαν τους δύο άνδρες

Σύνταξη
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο