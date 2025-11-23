Super League: Ντέρμπι ΑΕΚ – Άρης στην «Opap Arena», δοκιμασίες για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Συνεχίζεται σήμερα (23/11) η 11η αγωνιστική της Super League, με τρία ματς που θα τραβήξουν τα… βλέμματα. Στο πρώτο χρονικά ματς (17:00), ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να επιλέγει ένα πρόσωπο-έκπληξη για την αποστολή των Πράσινων, για το ματς στις Σέρρες.

Αυτός είναι ο Τόνι Βιλένα, που επιστρέφει σε αποστολή του Παναθηναϊκού για πρώτη φορά μετά από την πρώτη αγωνιστική της προηγούμενης σεζόν, ενώ στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αλάνιασπορ. Εκτός έμειναν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, όπως και οι Σάντσες, Κυριακόπουλος και Πελίστρι. Απών λόγω ίωσης είναι ο Ντραγκόφσκι.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς.

Στον αντίποδα, ο Πανσερραϊκός, με τον Χεράρ Σαραγόσα στον πάγκο, θα παραταχθεί χωρίς τους Ίβαν, Ουαγκέ, Σοφιανό, Μασκανάκη, Λεό, Σακαλίδη, Παπαδημητρίου και Αρμουγκόμ. Αναλυτικά η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Λιάσος, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Ρουμιάντσεβ, Μπρούκς, Φαλέ, Ζιντάν, Γκαλβάν, Νούνελι, Μάρας, Γκριν, Καρέλης.

ΠΑΟΚ-Κηφισιά

Λίγες ώρες μετά (19:00), στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Κηφισιά. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, ωστόσο ο Κίριλ Ντεσπόντοφ που ταλαιπωρείται από μία ίωση δεν θα είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού. Ατομικό για τον Κωνσταντέλια, θεραπεία για τον Καμαρά.

Από την άλλη, ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες, καθώς η ομάδα του θα παραταχθεί χωρίς τους Παντελίδη, Πόμπο, Πέρεθ, Ραμίρες, Μποτία και Μαϊντάνα, ενώ από τον πάγκο θα λείψει και ο ίδιος ο Αργεντινός λόγω τιμωρίας.

ΑΕΚ-Άρης

Με προπόνηση στην «Opap Arena» ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την προετοιμασία της για το παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Super League με τον Άρη (23/11, 21:00). Και τα νέα ήταν ευχάριστα για τον Μάρκο Νίκολιτς που είδε τον Ζίνι να βγάζει το κανονικό πρόγραμμα και να τίθεται στη διάθεσή του μετά από δύο μήνες. Ο άσος από την Ανγκόλα θα είναι πιθανότατα στον πάγκο και πιθανότατα θα πάρει κάποια λεπτά ενόψει και του μεγάλου ματς με τη Φιορεντίνα την Πέμπτη για το Conference League. Από εκεί και πέρα, εκτός είναι οι τραυματίας Ελίασον και Κουτέσα, ενώ νοκ-άουτ είναι και ο Πιερό που είχε ένα χτύπημα από την Εθνική του ομάδα.

Στον αντίποδα, ο Φαμπιάνο είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή του Άρη, για το Κυριακάτικο (23/11, 21:00) εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Χιμενες. Αντίθετα, εκτός έμειναν, μεταξύ άλλων και οι ανέτοιμοι Μεντίλ και Δώνης, καθώς και οι τραυματίες Καντεβέρε, Γένσεν και Μισεουί. Ο προπονητής του Άρη δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε τον τιμωρημένο Γαλανόπουλο.

Η αποστολή του Άρη: Majkic, Διούδης, Αθανασιάδης, Tejero, Fadiga, Frydek, Fabiano Leismann, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Monchu Rodriguez, Sisto, Carles Perez, Dudu Rodrigues, Morutan, Mamadou Gning, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Παναγίδης.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Superleague

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 17:00

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 19:00

ΑΕΚ – Άρης 21:00

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βόλος – Λεβαδειακός 18:00

ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ 20:00

Η βαθμολογία

Επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΟΦΗ-Βόλος 17:30

Άρης-ΑΕΛ Novibet 19:30

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 19:30

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 17:00

Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 17:00

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 19:00