Στα δικαστήρια οδηγούνται ΑΕΚ και Μήτογλου: Κατέθεσαν εκατέρωθεν προσφυγές
Την Δεύτερα ώρα 16:00 θα εκδικαστεί η προσφυγή που κατέθεσε ο Γεράσιμος Μήτογλου κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ, όπως και η ΑΕΚ κατά του ποδοσφαιριστή.
Στα άκρα οδηγείται η σχέση της ΑΕΚ με τον Γεράσιμος Μήτογλου. Ο Έλληνας αμυντικός είναι εκτός ομάδας από το τέλος της καλοκαιρινής προετοιμασίας καθώς δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς, με αποτέλεσμα να προπονείται μόνος του.
Για τον λόγο αυτό ο Μήτογλου κατέθεσε προσφυγή κατά της ΠΑΕ ώστε να λυθεί το συμβόλαιό του με τους δικούς του όρους και να μείνει ελεύθερος. Δεν υπάρχει κάποια οικονομική εκκρεμότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής θεωρεί πως αυτή η κατάσταση τον μειώνει ως προσωπικότητα.
Από πλευράς της η ΑΕΚ απάντησε επίσης με προσφυγή ζητώντας να λυθεί με τους δικούς της όρους το συμβόλαιο. Θυμίζουμε πως η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026. Η υπόθεση πλέον οδηγείται στα δικαστήρια καθώς τη Δευτέρα στις 16:00 αναμένεται να εκδικαστούν οι δύο προσφυγές.
Η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ:
«ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24.11.2025, 16:00 ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΕΚ ΠΑΕ ΑΕΚ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΜΗΤΟΓΛΟΥ».
