Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Γιόβιτς: «Ήρθα στην ΑΕΚ γιατί μου αρέσει να νικάω, θα παλέψουμε για τον τίτλο»
Ποδόσφαιρο 13 Νοεμβρίου 2025

Γιόβιτς: «Ήρθα στην ΑΕΚ γιατί μου αρέσει να νικάω, θα παλέψουμε για τον τίτλο»

Ο Λούκα Γιόβιτς, μιλώντας στο σερβικό Mozzart Sport, αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο επέλεξε την ΑΕΚ, στον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και τους στόχους της Ένωσης φέτος.

Σύνταξη
Μετά τον Μάρκο Νίκολιτς, ήταν σειρά του Λούκα Γιόβιτς, να παραχωρήσει συνέντευξη στο σερβικό μέσο Mozzart Sport, άνθρωποι του οποίου, ήταν στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες.

Ο επιθετικός της Ένωσης, μίλησε για την επιλογή του να αγωνιστεί στην ΑΕΚ, για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στο να υπογράψει στην Ένωση, για τους στόχους της ομάδας, αλλά και για την δική του πεποίθηση για τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά η μεγάλη συνέντευξη του Λούκα Γιόβιτς στο Mozzart Sport

Για το πότε θα αρχίσει να σκοράρει όπως παλιά: «Αυτό με βαραίνει σε όλη μου τη ζωή και βασικά είναι το μεγαλύτερό μου πρόβλημα. Δεν είμαι κάποιος που κοιτάζει μόνο πώς να σκοράρει. Δεν είμαι παίκτης που θα περιμένει μέσα στην περιοχή. Προτιμώ να συμμετέχω στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, σε προηγούμενους συλλόγους, κάποιοι προπονητές δεν με κατανοούσαν και αυτό δεν μου ταίριαζε, γιατί δεν μου αρέσει να στέκομαι μέσα στην περιοχή και να περιμένω να έρθει μια μπάλα για να τη στείλω στα δίχτυα. Είμαι πιο “συγκρατημένος” παίκτης και γι’ αυτόν τον λόγο, μου αρέσει να παίζω με δύο επιθετικούς, ώστε να έχω την ελευθερία να κινούμαι ανάμεσα στις γραμμές ως δεύτερος, να συμμετέχω στο παιχνίδι, ενώ υπάρχει κάποιος άλλος που θα σκοράρει».
«Ο Νίκολιτς μπορεί να πετύχει κάτι σπουδαίο, συμφωνήσαμε πολύ γρήγορα όταν μιλήσαμε»

Για το ότι συνεργάζεται με έναν Σέρβο προπονητή στην ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς: «Μου αρέσει σίγουρα. Ο Μάρκο είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και πιστεύω ότι θα πετύχει πολλές επιτυχίες στην καριέρα του. Έχω αγωνιστεί σε μεγάλους συλλόγους, έχω συνεργαστεί με πολλούς προπονητές και είμαι πεπεισμένος ότι ο Νίκολιτς έχει τη σοβαρή ικανότητα να κάνει κάτι σπουδαίο. Το περιμένω κι εγώ αυτό. Προς το παρόν, όσον αφορά εμάς, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα».

Για το αν πιστεύει ότι θα πετύχει φέτος διψήφιο αριθμό γκολ: «Ναι, αν και φέτος δεν έχουμε σκοράρει πολλά γκολ ακόμα, δεν έχουμε προσαρμοστεί πλήρως. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια και είμαστε και λίγο κουρασμένοι. Ήρθα στις αρχές Αυγούστου, δεν πέρασα προετοιμασία, οπότε αυτή η αρχική περίοδος ήταν λίγο πιο δύσκολη για μένα απ’ ό,τι για τους υπόλοιπους παίκτες. Έχω συνεχώς κάποια προβλήματα με τραυματισμούς, πόνους και ένταση, αλλά ελπίζω ότι στην πορεία αυτό θα περάσει και θα μπορέσω να παίξω στο μέγιστο και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Για τον λόγο που επέλεξε την ΑΕΚ και δεν πήγε στην Οβιέδο του Παούνοβιτς που του είχε κάνει επίσης πρόταση: «Αυτό το καλοκαίρι, για πρώτη φορά στην καριέρα μου, είχα την ευκαιρία να είμαι ελεύθερος και μπορώ να πω ότι μου άρεσε λίγο αυτό, γιατί είχα τη δυνατότητα να ζήσω χωρίς να σκέφτομαι πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία ή πότε θα πρέπει να αρχίσω προπονήσεις και να ετοιμάζομαι. Εξαιτίας της περσινής χρονιάς στη Μίλαν, ήμουν λίγο ψυχολογικά κουρασμένος, επειδή τα πράγματα δεν πήγαν όπως περίμενα. Μετά, όλα ομαλοποιήθηκαν, άρχισα να παίζω, έκανα και μια επέμβαση, οπότε είχα μια δύσκολη σεζόν πίσω μου, από ψυχολογικής άποψης. Έπειτα, μίλησα με τον Μάρκο. Φυσικά, όπως κάθε ελεύθερος παίκτης, είχα αρκετές προτάσεις, ωστόσο καμία δεν μου φαινόταν η σωστή. Για να είμαι ειλικρινής, απέφευγα τις “πέντε μεγάλες λίγκες”, ήθελα λίγο να απομακρυνθώ, να ξεκουραστώ απ’ όλα, και όταν με κάλεσε ο Νίκολιτς, απλώς μου ήρθε στο μυαλό ότι αυτό ήταν. Συμφωνήσαμε πολύ γρήγορα».

Για ποιον λόγο ακριβώς δεν ήθελε να πάρει μεταγραφή σε ομάδα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης: «Απλά, να σας θυμίσω ότι ήμουν λίγο ψυχολογικά κουρασμένος και ήθελα να πάω κάπου πιο ήρεμα. Όχι για να ξεφύγω από την πίεση, γιατί είμαι συνηθισμένος σε αυτήν. Έχω παίξει στον Ερυθρό Αστέρα, την Μπενφίκα, την Άιντραχτ, τη Ρεάλ, τη Φιορεντίνα και τη Μίλαν. Όλοι αυτοί είναι σύλλογοι στους οποίους πρέπει να κερδίζεις κάθε Σαββατοκύριακο και το είχα συνηθίσει, όπως κάθε άλλος ποδοσφαιριστής. Αλλά αυτή τη φορά ήθελα να σκεφτώ λίγο πιο καθαρά, να αποστασιοποιηθώ, να είμαι σίγουρος ότι δεν θα κάνω λάθος στην επιλογή του συλλόγου».

Για το ότι κάποιοι μπορεί να πουν ότι ο Γιόβιτς στα 27 του πήγε σε ένα πρωτάθλημα δεύτερης ή τρίτης ταχύτητας και γιατί ο κόσμος το βλέπει έτσι: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Όταν πρόκειται για μένα, πάντα υπήρχαν ιστορίες και πάντα θα υπάρχουν. Πολλές από αυτές αναληθείς, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλη μου την καριέρα, από τότε που αγωνίζομαι σε υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω (σ.σ. γιατί ο κόσμος το βλέπει έτσι). Οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση ότι δεν με ενδιαφέρει όταν βγαίνω στο γήπεδο, ότι απλώς δεν θέλω. Και δεν μπορώ να δω τα δικά μου παιχνίδια για τον ίδιο λόγο. Μερικές φορές, όταν βλέπω τον εαυτό μου, έρχομαι σπίτι, ανοίγω την τηλεόραση, παίζει η επανάληψη του αγώνα και όταν με παρακολουθώ, δεν νιώθω καλά. Ως ένα σημείο το καταλαβαίνω, αλλά φυσικά, όπως κάθε άλλος ποδοσφαιριστής, μου αρέσει να νικάω. Όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά και το… Uno όταν παίζουμε! Δεν αποδέχομαι εύκολα την ήττα, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ήρθα στην ΑΕΚ. Ήθελα επίσης να είμαι σε μια ομάδα που κερδίζει και έχει πρωταγωνιστικές φιλοδοξίες».

Για το αν μετά την ΑΕΚ θα ήθελε να επιστρέψει σε ένα κλαμπ που αγωνίζεται στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: «Ίσως να μην το σκέφτομαι τόσο μακριά προς το παρόν. Είμαι συγκεντρωμένος στο να είναι επιτυχημένη η παρουσία μου στην ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής όλα πάνε εξαιρετικά. Και το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο δυνατό απ’ ό,τι φανταζόμουν. Δεν είναι όπως φαντάζονται κάποιοι, ότι ήρθα στην Αθήνα, κοντά στη θάλασσα, παίζω ένα ματς το Σαββατοκύριακο, βάζω δύο γκολ και πάω σπίτι. Ελπίζω να μπορέσουμε να παλέψουμε για τον τίτλο. Είναι παρόμοιο με τη Σερβία όσον αφορά τη διαιτησία και κάποια άλλα πράγματα, σίγουρα θα είναι λίγο πιο δύσκολο γι’ αυτόν τον λόγο, αλλά είμαστε εδώ για να παλέψουμε και ελπίζουμε να βγούμε νικητές».

Για την παρουσία κι άλλων Σέρβων και Βαλκάνιων στο ρόστερ της ΑΕΚ και πόσο τον βοηθάει αυτό: «Είμαστε πέντε για ποδόσφαιρο σάλας! (σ.σ. γέλια). Με βοήθησαν πραγματικά πολύ στην αρχή. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που προσαρμόστηκα γρήγορα στις συνθήκες του συλλόγου, της πόλης, της χώρας. Είμαστε μαζί κάθε μέρα, περνάμε όμορφα, αλλά φυσικά πρέπει να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Αν τα πετύχουμε, όλα τα υπόλοιπα θα είναι πολύ καλύτερα. Πρέπει να παλεύουμε κάθε μέρα, να προπονούμαστε σκληρά, να προσπαθούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα και όχι να είμαστε ικανοποιημένοι μόνο επειδή είμαστε εδώ μαζί, κάτι που φυσικά μας αρέσει, αλλά για να βοηθήσουμε την ΑΕΚ να πετύχει τους στόχους της».

Για το γεγονός ότι ο Νίκολιτς στη συνέντευξή του ανέφερε πως περιμένει από τον ίδιο, αλλά και από τους Γκρούγιτς και Γκατσίνοβιτς να αποτελέσουν τους ηγέτες της ΑΕΚ: «Ακριβώς έτσι! Μιλάω συνεχώς με τον Μάρκο για τα πάντα, οπότε γνωρίζω πολύ καλά τι περιμένει από εμένα. Είναι επίσης ενήμερος για την κατάσταση, ότι δεν πέρασα προετοιμασία και ότι μέχρι πρόσφατα είχα περισσότερους αγώνες παρά προπονήσεις αυτή τη σεζόν. Είμαι βέβαιος πως με τον καιρό όλα θα βελτιωθούν και ότι μαζί θα πετύχουμε επιτυχίες».

Για το αν ο Νίκολιτς είχε αρχικά στο πλάνο να παίζει με δύο επιθετικούς στην κορυφή: «Υπήρχε ένα σχέδιο, όταν μιλήσαμε αρχικά, να παίζουμε με δύο επιθετικούς, αλλά ο Ζίνι τραυματίστηκε, ο σύλλογος δεν κατάφερε να αποκτήσει κάποιους παίκτες που ήθελε, κι έτσι μείναμε μόνο ο Φρανζί Πιερό κι εγώ στην επίθεση. Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να ξεκινήσουμε και οι δύο στο ίδιο ματς, γιατί τότε το τεχνικό επιτελείο δεν θα έχει επιθετικές λύσεις από τον πάγκο. Ο Μάρκο αποφασίζει ποιος παίζει και πόσο, κι εμείς το σεβόμαστε. Δική μας δουλειά είναι να αξιοποιούμε όσο καλύτερα γίνεται τα λεπτά συμμετοχής που έχουμε».

Για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Σερβίας από τον Παούνοβιτς και αν αυτό θα επηρεάσει τη θέση του στην Εθνική: «Χαίρομαι που ο Βέλικο είναι εκεί, αλλά είχαμε επίσης πολύ αξιοσημείωτα αποτελέσματα με τον Πίξι (σ.σ. τον Ντράγκαν Στοΐκοβιτς) στον πάγκο. Δεν νομίζω ότι το ποδόσφαιρό μας ήταν σε υψηλό επίπεδο, ειδικά τελευταία, αλλά τα αποτελέσματα υπήρχαν και πρέπει να τα σεβαστούμε. Πήγαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, προκριθήκαμε στο Euro ύστερα από ένα τέταρτο του αιώνα. Όταν ανέλαβε ο Ντράγκαν Στοΐκοβιτς ήμασταν στη Γ’ κατηγορία του Nations League, τώρα είμαστε στην Α’ και παραμείναμε κιόλας εκεί. Όλα αυτά είναι άξια σεβασμού. Τώρα ο Βέλικο είναι εδώ. Πολλοί παίκτες τον γνωρίζουν, ο ίδιος γνωρίζει πώς λειτουργούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, έχει κερδίσει το Μουντιάλ με την Εθνική Νέων στη Νέα Ζηλανδία και αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος προπονητής για την Εθνική ομάδα».

Για το αν ο ίδιος περιμένει μια διαφορετική αντιμετώπιση στην Εθνική επειδή ο Παούνοβιτς θα έχει ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου: «Είμαι εδώ όπως πάντα. Ποτέ δεν έκανα θέμα το αν παίζω ή όχι. Πάντα προσπαθούσα να είμαι στην υπηρεσία της ομάδας. Ο Βέλικο αποφασίζει κι εγώ θα δίνω πάντα το μέγιστο, όπως έκανα και με τους προηγούμενους προπονητές, προσπαθώντας να κερδίσω όσο περισσότερο χρόνο συμμετοχής μπορώ. Ο Παούνοβιτς, με βάση τις προπονήσεις, το όραμά του και τη σκέψη του, θα στήσει την ομάδα που πιστεύει ότι θα φέρει αποτελέσματα».

Για το ότι ποτέ δεν έχει πει κάτι αρνητικό για άλλους Σέρβους επιθετικούς, όπως οι Μίτροβιτς και Βλάχοβιτς: «Μου αρέσει περισσότερο να παίζω πίσω τους, οπότε ας σκοράρουν αυτοί οι δύο κι εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα».

Για το αν είναι ρίσκο για τη Σερβία να ξεκινήσει έχοντας βασικούς και τους τρεις (Μίτροβιτς, Βλάχοβιτς, Γιόβιτς): «Σίγουρα είναι, γι’ αυτό και είπα ότι είμαι πάντα εδώ για την Εθνική ομάδα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο προπονητής, αν παίζει ο Ντούτσι, αν είναι ο Μίταρ στο γήπεδο, αν είμαι εγώ, ή αν παίζουν και οι δύο κι εγώ είμαι στον πάγκο. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα με αυτό, γιατί είναι φανταστικοί ποδοσφαιριστές. Ο Μίτροβιτς είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής, ο Βλάχοβιτς έχει ξαναγίνει βασικός και αξίζει να ηγείται της επίθεσης μιας γιγαντιαίας ομάδας όπως η Γιουβέντους. Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να φέρουμε αποτελέσματα στην εθνική ομάδα με τα γκολ μας».

Για το γεγονός ότι ξεκινάει βασικός ένα στα τρία παιχνίδια με την Εθνική: «Χαίρομαι που κατάφερα να σκοράρω στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (σ.σ. κόντρα στη Σλοβενία), κάτι που ήταν σημαντικό για εμάς εκείνη τη στιγμή. Είμαι επίσης χαρούμενος και για το παιχνίδι με τη Σκωτία, όπου κράτησα ζωντανές τις ελπίδες, παρόλο που δεν τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά ας μη γυρνάμε στην ιστορία… Είμαι εδώ για να βοηθήσω όσο θεωρεί ο προπονητής απαραίτητο, είτε είναι 90, είτε 45, είτε 20, είτε 10 λεπτά, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Για το τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από τη Σερβία και αν έχει πιθανότητες να φτάσει ως τα τελικά του Μουντιάλ: «Δεν θα έλεγα ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες, αλλά πρέπει να έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Πρώτα απ’ όλα, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τον Βέλικο και το γεγονός ότι δέχτηκε να αναλάβει αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι κι εκείνος πιστεύει στην ομάδα. Δεν είναι εύκολη κατάσταση, αλλά γνωρίζοντας την ομάδα της Αλβανίας, πιστεύω ότι έχουμε ευκαιρία και δεν πρέπει να τα παρατήσουμε έτσι απλά. Είμαστε καλύτερη ομάδα από την Αλβανία, κάτι που, δυστυχώς, δεν έχουμε καταφέρει να δείξουμε για διάφορους λόγους. Αν στο τέλος των προκριματικών οι Αλβανοί τερματίσουν μπροστά μας, θα πρέπει να τους συγχαρούμε, αλλά μέχρι να τελειώσουν τα παιχνίδια δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Έχουμε κι ένα ματς στο Γουέμπλεϊ και όλοι θυμόμαστε πώς πήγαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Πρέπει να πιστεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, τα πάντα είναι πιθανά. Οφείλουμε να σεβόμαστε την ποιότητα των άλλων Εθνικών ομάδων, αλλά και να έχουμε επίγνωση της δικής μας που δεν είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, όπως για παράδειγμα της Αγγλίας. Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει την πίστη μας».

Για το ποιο θεωρεί πως είναι το πρόβλημα στην Εθνική Σερβίας: «Το κοινό έχει υπερβολικά υψηλές προσδοκίες και εμείς… Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πρόβλημα ποιότητας, γιατί είμαστε μια καλή εθνική ομάδα, αλλά αν κοιτάξουμε κάποιες άλλες, όπως τη Δανία, την Αυστρία ή την Ελβετία, θα δούμε ότι οι παίκτες τους αγωνίζονται σε πολύ καλύτερους συλλόγους και είναι βασικοί σε αυτούς. Αντίθετα, αν κοιτάξουμε τη δική μας λίστα, κάτι δεν ταιριάζει με τις προσδοκίες. Αυτό τα λέει όλα. Πρέπει να παλέψουμε. Άλλο το χαρτί, άλλο οι ομάδες τους. Εμείς είμαστε η Εθνική Σερβίας και πρέπει να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε τις υψηλές προσδοκίες του κόσμου και ολόκληρου του έθνους».

Για το πόσο έχει βελτιωθεί ο Παούνοβιτς ως προπονητής από τότε που κατέκτησε με την Εθνική Νέων της Σερβίας το Μουντιάλ: «Σίγουρα έχει εξελιχθεί ως προπονητής. Όσο τον ξέρω, ο Βέλικο είναι εξαιρετικός άνθρωπος, μαχητής, πολεμιστής. Ήμασταν μαζί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην Ουγγαρία, όταν χάσαμε στα ημιτελικά, και αυτό που μου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη είναι ότι μπορούσε να δημιουργήσει πραγματική ομάδα, ένα σύνολο. Για παράδειγμα, σ’ εκείνον τον ημιτελικό με την Πορτογαλία, που χάσαμε στα πέναλτι, εγώ δεν έπαιξα ούτε λεπτό. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, έκλαιγα όλη την ώρα στο λεωφορείο, αναρωτώμενος πώς συνέβη αυτό. Ε, αυτό είναι ο Βέλικο. Το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα είναι ότι καταφέρνει να βάζει κάθε παίκτη στην υπηρεσία της ομάδας και να κάνει τον καθένα να δίνει το μέγιστο, είτε ξεκινάει βασικός, είτε μπαίνει αλλαγή, είτε δεν παίζει καθόλου. Δεν ήμουν ο μόνος που έκλαιγε τότε. Πολλοί παίκτες ένιωθαν το ίδιο, γιατί πιστεύαμε ότι εκείνη ήταν η ιδανική στιγμή. Όμως η επιτυχία ήρθε στην επόμενη διοργάνωση, στη Νέα Ζηλανδία, αν και, δυστυχώς, λόγω τραυματισμού στο γόνατο, δεν ήμουν στη λίστα».

«Ήθελα να φύγω από τη Μίλαν γιατί ένιωθα ότι δεν με σέβονταν και δεν με εκτιμούσαν»

Για το τι συνέβη πέρυσι στη Μίλαν: «Είχα μια κακή αίσθηση για την περσινή σεζόν. Ηθελα να φύγω από τον σύλλογο, γιατί ένιωθα ότι δεν με σέβονταν και δεν με εκτιμούσαν αρκετά μετά τον πρώτο μου χρόνο στη Μίλαν. Τελικά έμεινα, πήρα τη φανέλα με το νούμερο 9 και μετά ήρθε ο τραυματισμός. Είχα πρόβλημα με ηβική οστεΐτιδα, το κουβαλούσα για μήνες, τελικά έκανα χειρουργείο και επέστρεψα στις προπονήσεις τον Ιανουάριο, όταν είχε ήδη έρθει ο νέος προπονητής. Τότε αποκτήθηκε και ο Χιμένες. Για μένα, ο προπονητής Σέρτζιο Κονσεϊσάο είναι ένας μεγάλος κύριος. Με βοήθησε πολύ στη Μίλαν και με επανέφερε στο παιχνίδι. Το άξιζα. Δεν ξέρω αν η κατάσταση θα είχε εξελιχθεί έτσι αν δεν ήταν αυτός εκεί. Στο τέλος, η σεζόν δεν ήταν επιτυχημένη και ελπίζω φέτος η Μίλαν να επιστρέψει στο Champions League, γιατί το αξίζει».

Για το αν θα του ταίριαζε να είναι τώρα στη Μίλαν με τον Αλέγκρι: «Δεν ξέρω, δεν το σκέφτηκα καν, γιατί ήξερα ότι δεν θα έμενα στην ομάδα, ακόμη κι όταν πέτυχα δύο γκολ εναντίον της Ίντερ στο Κύπελλο Ιταλίας. Δεν περίμενα να παραμείνω. Αυτή ήταν η αίσθησή μου με βάση όλα όσα συνέβαιναν».

Για το αν όντως το περιβάλλον στη Μίλαν ήταν τόσο τοξικό όσο φαινόταν: «Θα συμφωνήσω μαζί σου. Τουλάχιστον έτσι ήταν όταν ήμουν εκεί. Υπήρχε χάος και προβλήματα με τους οπαδούς και γενικά δεν υπήρχε καλή ατμόσφαιρα. Χαίρομαι που τώρα έχουν σταθεί ξανά στα πόδια τους. Είμαι φίλος της Μίλαν από παιδί, τους υποστηρίζω να κερδίσουν τη Serie A και να επιστρέψουν στο Champions League».

Για το αν υπάρχει καμία πίκρα με τη Μίλαν μετά την αποχώρησή του: «Όχι, καθόλου. Ήμουν φίλαθλος της Μίλαν, οπότε πρόκειται απλώς για τα άτομα που βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή. Αυτά θα αλλάξουν, η Μίλαν ως σύλλογος παραμένει. Δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν κάποιος αποφάσισε ότι δεν είμαι παίκτης για τη Μίλαν, αυτό είναι άλλο θέμα».

Για το ποιος αποφάσισε ότι δεν κάνει για τη Μίλαν: «Δεν ξέρω. Υπήρχαν φορές που μίλησα με τον Κονσεϊσάο για κάποιες λεπτομέρειες και μου εξήγησε τι του είχαν ζητήσει να κάνει όταν ανέλαβε. Από αυτές τις συζητήσεις κατάλαβα πώς κυλούσαν τα πράγματα, ποια ήταν η κατάσταση στον σύλλογο και τι του είχαν επιβάλει. Γι’ αυτό λέω ότι, όσο με αφορά, ο Σέρτζιο είναι ένας πραγματικός κύριος. Με σεβάστηκε απόλυτα, και προσπάθησα να του το ανταποδώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για τη Φιορεντίνα στην οποία είχε αγωνιστεί και για το κακό ξεκίνημά της φέτος: «Λυπάμαι και για τη Φιορεντίνα και για τον Στέφανο Πιόλι. Οι “βιόλα” είναι ένας από τους επόμενους αντιπάλους μας μετά τη διακοπή, στο Conference League, ανάμεσα στα ματς του πρωταθλήματος με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Η Φιορεντίνα ως σύλλογος, και η Φλωρεντία ως πόλη, αξίζουν κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα φέτος. Λυπάμαι επίσης και για τον Πιόλι, που είναι καλός προπονητής και καλός άνθρωπος, και ελπίζω η πρώην ομάδα μου να αρχίσει σύντομα να έχει καλύτερα αποτελέσματα».

«Ο Ερυθρός Αστέρας με έκανε αυτό που είμαι, αν επιστρέψω κάποτε, θα πάω χωρίς χρήματα»

Για το ότι δεν πήγε στο Μεξικό παρότι είχε προτάσεις από εκεί: «Άφησα όλες αυτές τις επιλογές στην άκρη, γιατί ήθελα να συνεχίσω να παίζω ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Το Μεξικό είναι μια διαφορετική ιστορία. Εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν ότι θα προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αν πήγαινα στην άλλη άκρη του κόσμου, αυτό θα σήμαινε συνεχή και εξαντλητικά ταξίδια τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, όταν συγκεντρώνονται οι εθνικές ομάδες. Έπρεπε να λάβω υπόψη τη διαφορά ώρας. Θα συνήθιζα σε μια ζώνη, δύο μέρες μετά θα είχα αγώνα και μετά το ίδιο όταν θα επέστρεφα στην Ευρώπη. Δεν ήξερα πώς θα ήταν όλο αυτό και γι’ αυτόν τον λόγο δεν δέχτηκα την πρόταση. Ήθελα επίσης να μείνω στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτά τα χρόνια έψαχνα έναν σύλλογο που θα σταθεί πίσω μου, όπου θα έχω χρόνο συμμετοχής και παράλληλα στόχους πρωταθλητισμού».

Για το αν είχε υψηλές οικονομικές προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας: «Ποτέ μη λες ποτέ, αλλά προς το παρόν δεν σκοπεύω να πάω εκεί, δεν με βλέπω να το κάνω. Υποστηρίζω απολύτως τους παίκτες που επέλεξαν να πάνε σ’ εκείνο το μέρος του κόσμου, δεν λέω ότι είναι λάθος. Ο καθένας σκέφτεται διαφορετικά. Εγώ ήθελα να είμαι εδώ και ελπίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα».

Για την προσπάθεια που έκανε το καλοκαίρι ο Ερυθρός Αστέρας να τον αποκτήσει, όπως είχε αποκαλύψει ο Νίκολιτς: «Ίσως ήταν πολύ αργά και ακόμα κι αν είχε γίνει νωρίτερα, δεν βλέπω τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Αστέρα. Όχι εξαιτίας του Ερυθρού Αστέρα. Όλοι ξέρουν πόσο αγαπώ την ομάδα. Ο Ερυθρός Αστέρας με έκανε αυτό που είμαι. Ήμουν στον Αστέρα δέκα χρόνια, και αν ποτέ αποφασίσω να επιστρέψω, αν κρίνω ότι είναι η σωστή στιγμή, δεν θα χρειαστώ συμβόλαιο. Δεν θα χρειαστώ μισθό, τίποτα».

Για το αν όντως θα πήγαινε στον Ερυθρό Αστέρα χωρίς χρήματα: «Σοβαρά! Θα επέστρεφα στον Αστέρα χωρίς να χρειάζομαι τίποτα. Αν ένιωθα ότι ήταν η σωστή στιγμή, όταν θα είναι η σωστή στιγμή. Αυτή τη στιγμή, δεν είναι».

Για το τι εννοεί όταν λέει πως δεν θα επέστρεφε τώρα αλλά όχι εξαιτίας του Ερυθρού Αστέρα: «Ακριβώς, ακριβώς. Όχι εξαιτίας του Ερυθρού Αστέρα φυσικά, αλλά η Σερβία πρέπει να σημειώσει μεγάλη πρόοδο στο ποδόσφαιρο, να ανεβάσει το πρωτάθλημα σε υψηλότερο επίπεδο. Τότε το πρωτάθλημα θα είναι πιο ελκυστικό και για πολλούς άλλους παίκτες και ο Ερυθρός Αστέρας δεν θα χρειάζεται να πληρώνει τους παίκτες τόσο πολύ όσο τώρα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, γιατί αν ένας παίκτης έχει πρόταση από έναν άλλο σύλλογο και μία από τη Σερβία, αρκεί να δει δύο αγώνες του σερβικού πρωταθλήματος, όχι καν των μεγαλύτερων ομάδων και νομίζω ότι η διαφορά στην τιμή θα είναι διπλή. Πρέπει να προοδεύσουμε πολύ και πιστεύω ότι το πρωτάθλημα είναι υπερβολικά μεγάλο για μια χώρα όπως η Σερβία. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ομάδων και αυτό αρχίζει ήδη να συμβαίνει. Ούτε η Ελλάδα βρίσκεται σε αξιοζήλευτο επίπεδο, απέχει πολύ, και οι Έλληνες πρέπει να κάνουν το ίδιο, αλλά η Ελλάδα με ενδιαφέρει, γιατί υπάρχουν τέσσερις ομάδες που παλεύουν για τον τίτλο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας αρχίζουν τα πλέι οφ, όπου διασταυρώνεσαι με όλους τους μεγάλους αντιπάλους και διεκδικείς τον τίτλο σε απευθείας αναμετρήσεις».

Για τον Αρναούτοβιτς του Ερυθρού Αστέρα και για το γεγονός ότι ο κόσμος περιμένει περισσότερα από αυτόν: «Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για τον Αρναούτοβιτς. Βλέπεις την ατόφια ποιότητά του κάθε φορά που αγγίζει την μπάλα. Ο Μάρκο ήταν σε παρόμοια κατάσταση με εμένα, δεν πέρασε προετοιμασία, απλώς είναι λίγο μεγαλύτερος, οπότε ήταν πιθανώς πιο δύσκολο γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι ο Αρναούτοβιτς είναι πρόβλημα για τον Ερυθρό Αστέρα, ούτε η θέση του φορ. Υπάρχει και ο Μπρούνο Ντουάρτε, επίσης πολύ καλός παίκτης. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε μια μικρή κρίση, κάτι φυσιολογικό μετά από τόσα χρόνια επιτυχιών, αλλά όλα αυτά θα περάσουν γρήγορα».

Για τον Αλεξάνταρ Κάταϊ του Ερυθρού Αστέρα: «Ο Σάλε Κατάι είναι μάγος του ποδοσφαίρου. Ήταν προορισμένος για ακόμη περισσότερα. Παίξαμε μαζί στον Αστέρα, στην πρώτη του θητεία, και είναι σίγουρα ένας από τους κορυφαίους παίκτες που πέρασαν από τον Ερυθρό Αστέρα».

«Πήγα πολύ νέος στη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν ήμουν έτοιμος για κάποια πράγματα»

Για το κεφάλαιο Ρεάλ Μαδρίτης: «Αυτό το βιβλίο έχει κλείσει. Έχω μιλήσει αμέτρητες φορές για αυτό το θέμα. Δεν έχω κάτι νέο να πω, όλοι ξέρουν τα πάντα. Όταν σε καλεί ο μεγαλύτερος σύλλογος του κόσμου… Έφυγα πολύ νέος και δεν ήμουν έτοιμος για κάποια πράγματα, κάτι που φάνηκε».

Για το αν παραδέχεται πως η Ρεάλ Μαδρίτης εκείνη την εποχή δεν ήταν το σωστό βήμα στην καριέρα του: «Ίσως να μην ήμουν έτοιμος τότε. Ήρθε ο κορωνοϊός, είχα τραυματισμούς, διάφορα πράγματα συνέβησαν. Αλλά είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα κάνει ένα ενδιάμεσο βήμα, όσον αφορά την επιλογή συλλόγου, ανάμεσα στην Άιντραχτ και τη Ρεάλ. Αν και εκείνες οι οικονομικές προτάσεις μπορούσαν να έρθουν μόνο από τους μεγαλύτερους συλλόγους και αφού έπρεπε να πάω σε έναν από τους κορυφαίους δέκα, τότε ήθελα να πάω στον μεγαλύτερο. Δεν μπορείς να πεις ότι έκανες λάθος όταν πας στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν μια τεράστια εμπειρία, έπαιξα με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του πλανήτη. Αλλά αυτό τελείωσε, έχουν περάσει τρία-τέσσερα χρόνια από τότε που έφυγα».

Για το αν μπορεί να γίνει στην Αθήνα με την ΑΕΚ όσο παραγωγικός ήταν το διάστημα που αγωνιζόταν στην Αϊντραχτ: «Πάντα υπάρχουν ερωτήσεις για το αν εκείνη η περίοδος θα επιστρέψει. Υπάρχουν ομοιότητες, είμαι ξανά σε αποδυτήρια γεμάτα Σέρβους και Βαλκάνιους, φοράω πάλι φανέλα της Nike, μόνο το σήμα έχει αλλάξει, όμως ο αετός σε αυτό υπάρχει ακόμη».

Ποδόσφαιρο 13.11.25

Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»

Ο Ματίας Αλμέιδα ρωτήθηκε για τις χειμερινές μεταγραφές της Σεβίλλης και με αρκετή δόση χιούμορ απάντησε πως... προέχει να είναι αυτός στον πάγκο της μέχρι τότε!

Σύνταξη
