Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ
Ο Σέρβος, ο οποίος δεν έπαιξε στο ματς Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί αν θα είναι διαθέσιμος ενόψει των αγώνων της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό και τη Σάμροκ Ρόβερς
Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Λούκα Γιόβιτς στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό αλλά και ενόψει του ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς. Ο Σέρβος, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι Κυπέλλου Betsson με την Ηλιούπολη αισθάνεται ενοχλήσεις. Το μέγεθος του προβλήματός θα διαπιστωθεί αφού υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Ετσι θα μάθει και ο Νίκολιτς αν μπορεί να τον υπολογίζει ενόψει του αγώνα της Κυριακής (2/11) με τον Παναιτωλικό στην ΟΠΑΠ Αρένα.
Στις τάξεις της ΑΕΚ υπάρχει αγωνία για την κατάσταση του Σέρβου επιθετικού και για το ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, την Πέμπτη (6/11). Ολα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας.
