Νοκ-άουτ ο Ελίασον: Πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ηττήθηκε 2-0 στο Φάληρο, από τον Ολυμπιακό, για την όγδοη αγωνιστική της Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην έχει στη διάθεσή του τον Νίκλας Ελίασον, λόγω τραυματισμού.

Όπως έγινε γνωστό, ο Σουηδός εξτρέμ είχε πρόβλημα στο γόνατο και μετά από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε έναν ήπιο καθαρισμό στο γόνατο.

Πόσο θα μείνει εκτός ο Ελίασον

Τι σημαίνει αυτό; Πως ο Ελίασον θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, με την επιστροφή του να εκτιμάται μετά την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου για τις Εθνικές ομάδες. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί και από την πορεία της αποθεραπείας του.