Ελίασον: «Έχω μακροχρόνιο συμβόλαιο με την ΑΕΚ και νιώθω καλά»

Συνέντευξη στο «fotbollskanalen» παραχώρησε ο Νίκλας Ελίασον που μεταξύ άλλων δήλωσε πολύ καλά στην ΑΕΚ. Ο Σουηδός άσος παραδέχθηκε πως υπήρξε κουβέντα το προηγούμενο διάστημα για το ενδεχόμενο μεταγραφής, ωστόσο πλέον είναι αφοσιωμένος στην Ένωση.

Όσα είπε ο Ελίασον:

-Για τα μεταγραφικά σενάρια, το ότι βγήκε από την ευρωπαϊκή λίστα αλλά και τη δυναμική επάνοδο του:

«Ήταν τα πρώτα παιχνίδια εκεί που έγινε λίγη κουβέντα, αλλά μετά απ’ αυτό, συμμετείχα σε όλα τα παιχνίδια. Νιώθω καλά και έχω ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο και δουλεύω πάνω σε αυτό. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν και περάσαμε από τα προκριματικά του UEFA Conference League, κάτι που ήταν στόχος να μπούμε στη League Phase. Επίσης, κερδίσαμε τα πρώτα δυο παιχνίδια πρωταθλήματος. Είναι θετικό ξεκίνημα».

-Είναι όνειρο σου να παίξεις στη Βραζιλία στο μέλλον;

«Όχι, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι βρίσκομαι σε πολύ καλή θέση. Νιώθω καλά στην ΑΕΚ και απλώς εστιάζω σε αυτό».

-Αν είσαι πιστός στην ΑΕΚ:

«Σε κάθε μεταγραφική περίοδο υπάρχουν πάντα συζητήσεις, αλλά έχω μια συμφωνία με την ΑΕΚ και νιώθω πολύ καλά, είμαι ευχαριστημένος με την κατάσταση».

-Aγωνίστηκες ως αλλαγή και όχι ως βασικός στο 2-2 εναντίον της Σλοβενίας με τον Αλεξάντερ Μπερνχάρντσον να παίζει στην θέση σου:

«Τα έχει πάει καλά. Οπότε δεν υπάρχουν παράξενα πράγματα γι’ αυτή την απόφαση».

-Πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσεις βασικός εναντίον του Κοσόβου τη Δευτέρα;

«Θα βγω έξω να κάνω προπόνηση και θα δούμε τι πιστεύει ο προπονητής».