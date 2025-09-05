ΑΕΚ: Ξεκίνησε προπονήσεις ο Γκρούγιτς (vid)

Λίγες μέρες αφότου ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, ο Μάρκο Γκρούγιτς πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα κιτρινόμαυρα στα Σπάτα.

Ο Σέρβος χαφ γυμνάστηκε με τη νέα του ομάδα και ανεβάζει στροφές προκειμένου να είναι έτοιμος όσο το δυνατόν συντομότερα για το γεμάτο και απαιτητικό πρόγραμμα που έχει μπροστά της η Ένωση.

Η ΑΕΚ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media της με τον ίδιο να μπαίνει στο γήπεδο και να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Δείτε το βίντεο από την «πρώτη» του Γκρούγιτς:

Υπενθυμίζουμε πως ο 29χρονος αμυντικός μέσος της Ένωσης έχει δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στη League Phase του Conference League, παίρνοντας ουσιαστικά την θέση του Γενς Γιόνσον που φαίνεται να μην υπολογίζεται.

«Ο Μουκουντί απέρριψε την κλήση του στην Εθνική Καμερούν»

Ο Αρόλντ Μουκουντί αρνήθηκε να ενσωματωθεί στην Εθνική Ομάδα του Καμερούν, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αφρική. Ο στόπερ της ΑΕΚ φέρεται να ένιωσε έλλειψη σεβασμού από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της ομάδας.

Όπως αναφέρει το «Kamerfoot», ο Μαρκ Μπρις και το επιτελείο του αρχικά συμπεριέλαβαν τον Μουκουντί στις κλήσεις, στη συνέχεια ακύρωσαν την κλήση του και τελικά τον κάλεσαν ξανά, χωρίς να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Ο αμυντικός της ΑΕΚ θεώρησε τη διαδικασία αυτή ταπεινωτική και αποφάσισε να μην ενσωματωθεί στην αποστολή.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Λίγες μέρες πριν από την αναμέτρηση με το Εσουατίνι και στη συνέχεια με το Πράσινο Ακρωτήριο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, τα Αδάμαστα Λιοντάρια θα μείνουν χωρίς βασικό παίκτη στην άμυνά τους.

Ο Αρόλντ Μουκουντί, ο σταθερός κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, αποφάσισε να μην απαντήσει στην κλήση για την εθνική ομάδα.

Αυτή η απουσία δεν οφείλεται σε σωματικό ή οργανωτικό πρόβλημα, αλλά μάλλον σε μια βαθιά ανησυχία που προκαλείται από αυτό που θεωρεί έλλειψη σεβασμού απέναντί ​​του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε ο Κάμερφουτ από την παρέα του στη Γαλλία, όλα ξεκίνησαν με τον χαοτικό χειρισμό της κλήσης του από τον προπονητή Μαρκ Μπρις και το επιτελείο του.

Αρχικά, ο παίκτης έλαβε την επίσημη ειδοποίηση και είχε κρατηθεί ένα αεροπορικό εισιτήριο για αυτόν. Αλλά μετά τα λάθη του Βέλγου προπονητή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της περασμένης Παρασκευής, η κλήση του απλώς ακυρώθηκε, πριν επανεξεταστεί και τελικά εκδοθεί νέο εισιτήριο στις 31 Αυγούστου. Σε αυτή την αντιπαράθεση, η οποία ήταν, για να μην πω κάτι άλλο, ερασιτεχνική, μια λεπτομέρεια άφησε ιδιαίτερα άναυδη τον αμυντικό:

Σε καμία περίπτωση ο προπονητής δεν μπήκε στον κόπο να τον καλέσει για να εξηγήσει την κατάσταση ή να καταπραΰνει την πικρία του.

Ο Μουκουντί, ο οποίος περίμενε μια ελάχιστη προσοχή, βίωσε αυτή τη διαδοχή αυτοσχεδιασμών ως ταπείνωση και προτίμησε να αρνηθεί την ενσωμάτωση στην ομάδα.

Αυτή η αταξία ρίχνει ένα σκληρό φως στη μέθοδο Μπράις.

Ενεργώντας με έναν τυχαίο και αντιδιπλωματικό τρόπο, ο Βέλγος προπονητής κινδυνεύει να αποθαρρύνει άλλους νεαρούς παίκτες που παρόλα αυτά έχουν κίνητρο να υπερασπιστούν την εθνική ομάδα.