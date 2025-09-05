sports betsson
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΑΕΚ: Ξεκίνησε προπονήσεις ο Γκρούγιτς (vid)
Ποδόσφαιρο 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:43

ΑΕΚ: Ξεκίνησε προπονήσεις ο Γκρούγιτς (vid)

Την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα της ΑΕΚ πραγματοποίησε ο Μάρκο Γκρούγιτς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Spotlight

Λίγες μέρες αφότου ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, ο Μάρκο Γκρούγιτς πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα κιτρινόμαυρα στα Σπάτα.

Ο Σέρβος χαφ γυμνάστηκε με τη νέα του ομάδα και ανεβάζει στροφές προκειμένου να είναι έτοιμος όσο το δυνατόν συντομότερα για το γεμάτο και απαιτητικό πρόγραμμα που έχει μπροστά της η Ένωση.

Η ΑΕΚ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media της με τον ίδιο να μπαίνει στο γήπεδο και να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Δείτε το βίντεο από την «πρώτη» του Γκρούγιτς:

Υπενθυμίζουμε πως ο 29χρονος αμυντικός μέσος της Ένωσης έχει δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στη League Phase του Conference League, παίρνοντας ουσιαστικά την θέση του Γενς Γιόνσον που φαίνεται να μην υπολογίζεται.

«Ο Μουκουντί απέρριψε την κλήση του στην Εθνική Καμερούν»

Ο Αρόλντ Μουκουντί αρνήθηκε να ενσωματωθεί στην Εθνική Ομάδα του Καμερούν, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αφρική. Ο στόπερ της ΑΕΚ φέρεται να ένιωσε έλλειψη σεβασμού από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της ομάδας.

Όπως αναφέρει το «Kamerfoot», ο Μαρκ Μπρις και το επιτελείο του αρχικά συμπεριέλαβαν τον Μουκουντί στις κλήσεις, στη συνέχεια ακύρωσαν την κλήση του και τελικά τον κάλεσαν ξανά, χωρίς να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Ο αμυντικός της ΑΕΚ θεώρησε τη διαδικασία αυτή ταπεινωτική και αποφάσισε να μην ενσωματωθεί στην αποστολή.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Λίγες μέρες πριν από την αναμέτρηση με το Εσουατίνι και στη συνέχεια με το Πράσινο Ακρωτήριο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, τα Αδάμαστα Λιοντάρια θα μείνουν χωρίς βασικό παίκτη στην άμυνά τους.

Ο Αρόλντ Μουκουντί, ο σταθερός κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, αποφάσισε να μην απαντήσει στην κλήση για την εθνική ομάδα.

Αυτή η απουσία δεν οφείλεται σε σωματικό ή οργανωτικό πρόβλημα, αλλά μάλλον σε μια βαθιά ανησυχία που προκαλείται από αυτό που θεωρεί έλλειψη σεβασμού απέναντί ​​του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε ο Κάμερφουτ από την παρέα του στη Γαλλία, όλα ξεκίνησαν με τον χαοτικό χειρισμό της κλήσης του από τον προπονητή Μαρκ Μπρις και το επιτελείο του.

Αρχικά, ο παίκτης έλαβε την επίσημη ειδοποίηση και είχε κρατηθεί ένα αεροπορικό εισιτήριο για αυτόν. Αλλά μετά τα λάθη του Βέλγου προπονητή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της περασμένης Παρασκευής, η κλήση του απλώς ακυρώθηκε, πριν επανεξεταστεί και τελικά εκδοθεί νέο εισιτήριο στις 31 Αυγούστου. Σε αυτή την αντιπαράθεση, η οποία ήταν, για να μην πω κάτι άλλο, ερασιτεχνική, μια λεπτομέρεια άφησε ιδιαίτερα άναυδη τον αμυντικό:

Σε καμία περίπτωση ο προπονητής δεν μπήκε στον κόπο να τον καλέσει για να εξηγήσει την κατάσταση ή να καταπραΰνει την πικρία του.

Ο Μουκουντί, ο οποίος περίμενε μια ελάχιστη προσοχή, βίωσε αυτή τη διαδοχή αυτοσχεδιασμών ως ταπείνωση και προτίμησε να αρνηθεί την ενσωμάτωση στην ομάδα.

Αυτή η αταξία ρίχνει ένα σκληρό φως στη μέθοδο Μπράις.

Ενεργώντας με έναν τυχαίο και αντιδιπλωματικό τρόπο, ο Βέλγος προπονητής κινδυνεύει να αποθαρρύνει άλλους νεαρούς παίκτες που παρόλα αυτά έχουν κίνητρο να υπερασπιστούν την εθνική ομάδα.

Headlines:
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Πολιτική
Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Άλλα Αθλήματα 05.09.25

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των Μέιγουεδερ και Τάισον.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 05.09.25

FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα

Η FIFA κατέγραψε το υψηλότερο ποσό όλων των εποχών στις διεθνείς μεταγραφές, με την Αγγλία να ηγείται και το γυναικείο ποδόσφαιρο να παρουσιάζει εκρηκτική ανάπτυξη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα
Ποδόσφαιρο 05.09.25

FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα

Η FIFA κατέγραψε το υψηλότερο ποσό όλων των εποχών στις διεθνείς μεταγραφές, με την Αγγλία να ηγείται και το γυναικείο ποδόσφαιρο να παρουσιάζει εκρηκτική ανάπτυξη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί στον Άρη

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για την τεχνική ηγεσία του Άρη και τα αρκετά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός στους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)

Η φημολογούμενη «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ -σύμφωνα με την οποία όποτε σκοράρει- να «φεύγει» κι ένας διάσημος... επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι,

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο πριν το πρώτο ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για το νέο αθλητικό κέντρο.

Σύνταξη
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Παγκόσμιο Κύπελλο 05.09.25

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)

Ο Λαμίν Γιαμάλ διαφώνησε δημόσια με τα σχόλια του Χάνσι Φλικ, με τους δύο τους να μην διανύουν και την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις τους.

Σύνταξη
«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της Αργεντινής σε επίσημο παιχνίδι και οι οπαδοί της «αλμπισελέστε» του έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Άλλα Αθλήματα 05.09.25

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των Μέιγουεδερ και Τάισον.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Ουκρανία: Πέρα από εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας – Οι «ξεχασμένοι» όροι Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ
Αγνοούνται 05.09.25

Πέρα από το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι «ξεχασμένοι» όροι του Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ

Η ΕΕ αγνοεί επί τούτω πάγιους όρους του Πούτιν για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία - Αποτελούν μια μπλόφα του Ρώσου ηγέτη στη διαπραγματευτική παρτίδα πόκερ που παίζει με τη δυτική συμμαχία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»
Δράσεις «βιτρίνας» 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»

«Αντί να δώσουν ουσιαστικά στοιχεία, αντί να σταθούν με ειλικρίνεια απέναντι στα ερωτήματα που τους έθεσε το ΠΑΣΟΚ, κατέφυγαν σε μία μακροσκελή 'έκθεση ιδεών' με αυτοθαυμασμό», λέει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai
Τζόρτζια 05.09.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai

Η Νότια Κορέα δηλώνει ανησυχία μετά τη σύλληψη τουλάχιστον 450 ατόμων σε εργοτάξιο στη Τζόρτζια όπου κατασκευάζονται μπαταρίες για αυτοκίνητα Hyundai και Kia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Αποκάλυψη 05.09.25

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, πριν το θάνατο του, ήθελε να ανεβάσει ένα θεατρικό μιούζικαλ για τη ζωή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα αποκαλύπτουν νέα ευρήματα σε νέα έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Νέα ηχηρή παρέμβαση 05.09.25 Upd: 18:46

Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Τον δρόμο για αλλαγές που θα βελτιώσουν άμεσα τη ζωή των πολλών, με μερίδιο στην ανάπτυξη για όλους και όχι για λίγους, ανέδειξε ο Αλ. Τσίπρας. Είπε «όχι στην Ελλάδα της αδικίας της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς, των επιδοτούμενων κομματικών στελεχών με Πόρσε».

Σύνταξη
ΠΟΥ: Προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή
Ανθρωπογενής κρίση 05.09.25

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα - Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή

«Πρόκειται για μια καταστροφή, που το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή», διεμήνυσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους

Σύνταξη
FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα
Ποδόσφαιρο 05.09.25

FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα

Η FIFA κατέγραψε το υψηλότερο ποσό όλων των εποχών στις διεθνείς μεταγραφές, με την Αγγλία να ηγείται και το γυναικείο ποδόσφαιρο να παρουσιάζει εκρηκτική ανάπτυξη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας
«Επιτελική ανικανότητα» 05.09.25

Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας

Μια ακόμα περίπτωση «αδιαφάνειας, διαφθοράς και τραγικής ανικανότητας της κυβέρνησης» στη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης καταγγέλλει στην ΕΕ ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική
Culture Live 05.09.25

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων αντιτίθεται στο διάταγμα που επιβάλλει την κλασική αρχιτεκτονική στα ομοσπονδιακά κτίρια, κάνοντας λόγο για αύξηση κόστους και περιορισμό τοπικής συμμετοχής

Σύνταξη
Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης
«Είμαι πληγωμένος» 05.09.25

Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης

Ο πατέρας της 34χρονης δεν καταλογίζει την παραμικρή ευθύνη στον γαμπρό του - Η οικογένεια είναι βυθισμένη στο πένθος μετά από την ανείπωτη τραγωδία που διαδραματίστηκε στα Πατήσια

Σύνταξη
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί στον Άρη

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για την τεχνική ηγεσία του Άρη και τα αρκετά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός στους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
«Θέλεις να σταματήσω;» 05.09.25

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25 Upd: 17:58

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μιλά ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα για το μέλλον.

Σύνταξη
Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας
Θεσσαλονίκη 05.09.25

Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας

Στόχος «να δώσουμε ουσιαστική ώθηση στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις φέρουμε στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)

Η φημολογούμενη «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ -σύμφωνα με την οποία όποτε σκοράρει- να «φεύγει» κι ένας διάσημος... επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι,

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο