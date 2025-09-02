Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια του Conference League – Εκτός Λιούμπισιτς και Γιόνσον

Γνωστή έγινε η ευρωπαϊκή λίστα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για τα παιχνίδια που θα δώσει η ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.

Ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Γενς Γιόνσον και να τον αντικαταστήσει με τον Ρομπέρτο Περέιρα, ενώ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης, Μάρκο Γρούγιτς, παίρνει τη θέση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Επιπλέον εκτός μένουν οι: Οντουμπάτζο, Μαρσιάλ και Καλοσκάμης

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στο Conference League τις εξής ομάδες: Τσέλιε (εκτός), Αμπερντίν (εντός), Σάμροκ Ρόβερς (εντός), Φιορεντίνα (εκτός), Σαμσουνσπόρ (εκτός), Κραϊόβα (εντός).

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ:

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος, Μάριος Μπαλαμώτης

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Χρήστος Κοσίδης, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ρομπέρτο Περέιρα, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Μάρκο Γκρούγιτς, Nίκλας Ελίασον, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Δημήτρης Καλοσκάμης

Επιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Φραντζί Πιερό, Ζίνι

Μη γηγενείς (17): Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Τζέιμς Πενράις, Ρομπέρτο Περέιρα, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Νίκλας Ελίασον, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Φραντζί Πιερό, Ζίνι

Association trained (4): Λάζαρος Ρότα, Δημήτρης Καλοσκάμης, Σταύρος Πήλιος, Πέτρος Μάνταλος

Club trained (1): Άγγελος Αγγελόπουλος

Λίστα Β’: Μάριος Μπαλαμώτης, Χρήστος Κοσίδης