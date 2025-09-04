Νέα τιμωρία της ΑΕΚ από την UEFA – Κλειστό το πέταλο στον αγώνα με την Αμπερντίν και βαρύ πρόστιμο
Η UEFA τιμώρησε για δεύτερη φορά φέτος την Ένωση και κλείνει το βόρειο πέταλο στην «Opap Arena»
Νέα βαριά «καμπάνα» της UEFA στην ΑΕΚ! Μετά το παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού όπου η Ένωση υποχρεώθηκε να παίξει με κλειστό το βόρειο πέταλο στην «Opap Arena» λόγω τιμωρίας για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο ματς με τη Μπερ Σεβά, το ίδιο θα συμβεί και στην αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Conference League κόντρα στην Αμπερντίν.
Αιτία τα όσα έγιναν στις κερκίδες στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ και έχουν να κάνουν με καπνογόνα, κλειστούς διαδρόμους, συνθήματα κατά της UEFA αλλά και εισβολή στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι ενεργοποιήθηκε η ποινή με αναστολή που είχε επιβληθεί την προηγούμενη φορά ενώ επιβάλλεται και νέα ποινή με αναστολή και ορίζοντα δύο ετών.
H διαφορά αυτή τη φορά είναι πως κλείνει μόνο το κάτω διάζωμα στο πέταλο, δηλαδή οι θύρες 19-21-23-25. Το συνολικό πρόστιμο που θα πληρώσει η ΠΑΕ φτάνει στις 86.000 ευρώ.
