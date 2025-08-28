ΑΕΚ: «Όλοι μαζί στηρίζουμε και προστατεύουμε την ομάδα»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση προς τους φιλάθλους της, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη με την Άντερλεχτ (28/8, 21:00) στην OPAP Arena για τα playoffs του UEFA Conference League.

Με έμφαση στην ασφάλεια, την πειθαρχία και τη στήριξη της ομάδα, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ζητά από τον κόσμο να προφυλάξει την έδρα, δεδομένου ότι εκκρεμεί ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών με αναστολή για το βόρειο πέταλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Για την αποψινή (28/8, 21.00) αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για τα Play Offs του UEFA Conference League, οι θύρες της OPAP Arena θα ανοίξουν στις 18.00.

Παρακαλούμε τους φίλους της ομάδας μας για την όσο το δυνατό πιο έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία σας δεδομένης της πληρότητας που θα έχει και απόψε το γήπεδο μας.αε

Παρακαλούμε, επίσης, για την μεγάλη σας προσοχή στα θέματα ασφάλειας και τήρησης μέτρων τάξης.

Αποφύγετε να προσεγγίσετε το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, μην έχετε μαζί σας οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο, κράνος μηχανής, σάκο ή σακίδιο. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό με πολιτικό, ρατσιστικό, υβριστικό προσβλητικό ή αντιαθλητικό περιεχόμενο.

Θυμίζουμε ότι είμαστε ήδη τιμωρημένοι με μια αγωνιστική με αναστολή για άναμμα καπνογόνων – βεγγαλικών. Η ποινή είναι κλείσιμο των θυρών 19-21-23-25.

Το σύστημα καμερών ασφαλείας της OPAP Arena θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. Αποφύγετε να θέσετε τον εαυτό σας σε οποιονδήποτε κίνδυνο λόγω παραβατικών ενεργειών.

Σας περιμένουμε στην OPAP Arena σε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή βραδιά. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε και προστατεύουμε την ΑΕΚ».