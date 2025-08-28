sports betsson
28.08.2025 | 17:29
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Τροιζήνα, Μεσσηνία και Πρέβεζα
ΑΕΚ: «Όλοι μαζί στηρίζουμε και προστατεύουμε την ομάδα»
Conference League 28 Αυγούστου 2025 | 16:24

ΑΕΚ: «Όλοι μαζί στηρίζουμε και προστατεύουμε την ομάδα»

Η «Ένωση» καλεί τον κόσμο να προστατεύσει την έδρα της, καθώς η ομάδα είναι ήδη τιμωρημένη με μια αγωνιστική με αναστολή.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση προς τους φιλάθλους της, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη με την Άντερλεχτ (28/8, 21:00) στην OPAP Arena για τα playoffs του UEFA Conference League.

Με έμφαση στην ασφάλεια, την πειθαρχία και τη στήριξη της ομάδα, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ζητά από τον κόσμο να προφυλάξει την έδρα, δεδομένου ότι εκκρεμεί ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών με αναστολή για το βόρειο πέταλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Για την αποψινή (28/8, 21.00) αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για τα Play Offs του UEFA Conference League, οι θύρες της OPAP Arena θα ανοίξουν στις 18.00.

Παρακαλούμε τους φίλους της ομάδας μας για την όσο το δυνατό πιο έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία σας δεδομένης της πληρότητας που θα έχει και απόψε το γήπεδο μας.αε

Παρακαλούμε, επίσης, για την μεγάλη σας προσοχή στα θέματα ασφάλειας και τήρησης μέτρων τάξης.

Αποφύγετε να προσεγγίσετε το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, μην έχετε μαζί σας οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο, κράνος μηχανής, σάκο ή σακίδιο. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό με πολιτικό, ρατσιστικό, υβριστικό προσβλητικό ή αντιαθλητικό περιεχόμενο.

Θυμίζουμε ότι είμαστε ήδη τιμωρημένοι με μια αγωνιστική με αναστολή για άναμμα καπνογόνων – βεγγαλικών. Η ποινή είναι κλείσιμο των θυρών 19-21-23-25.

Το σύστημα καμερών ασφαλείας της OPAP Arena θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. Αποφύγετε να θέσετε τον εαυτό σας σε οποιονδήποτε κίνδυνο λόγω παραβατικών ενεργειών.

Σας περιμένουμε στην OPAP Arena σε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή βραδιά. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε και προστατεύουμε την ΑΕΚ».

On Field 28.08.25

Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»
Conference League 27.08.25

Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»

Την άποψη πως το ΑΕΚ – Άντερλεχτ που θα κρίνει το αν η ομάδα του θα συνεχίσει στην Ευρώπη για φέτος δεν αποτελεί τη... μισή χρονιά της ομάδας, εξέφρασε ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
Conference League 21.08.25

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια
Conference League 21.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια, για τα play offs του Conference League.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακριβείας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Τα γκολπόστ της… οργής
On Field 28.08.25

Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
«Δικαίωμα όχι φιλοδώρημα» 28.08.25

Επανακατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

«Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)
Eurobasket 2025 28.08.25

Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)

Για το 3ο γκρουπ στο οποίο μετέχει και η Εθνική μας, η Γεωργία με ηγέτη τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι κατατρόπωσε την Ισπανία και πήρε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του Eurobasket με 83-69.

Σύνταξη
Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»

Μετωπική σύγκρουση με αφορμή τον 13ο μισθό και τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «λαθροχειρία» και παραπλάνηση των πολιτών

Σύνταξη
Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις
Μπάσκετ 28.08.25

Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τη βεβαιότητα πως ο Μάριους Γκριγκόνις θα είναι έτοιμος να παίξει στην πρεμιέρα της Euroleague στις 30 Σεπτεμβρίου με την Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
«Χρόνιες διαμάχες» 28.08.25

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του

Ο 76χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα 72χρονο, διότι πίστευε ότι του είχε κλέψει ροδάκινα. Στη συνέχεια πέταξε το πτώμα σε αυτοσχέδια χωματερή.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο – Έπεσαν χημικά
Στην Κρήτη 28.08.25

Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο - Έπεσαν χημικά (βίντεο)

Ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές στο Ηράκλειο αντέδρασαν στην παρουσία Λιμενικών που συνόδευαν τους τουρίστες, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος

Σύνταξη
