Το τελευταίο βήμα για να βρεθεί στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει η ΑΕΚ

Ρεβάνς με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Conference League για την ΑΕΚ, που φιλοξενεί απόψε την Άντερλεχτ (28/8, 21:00), για τα playoffs της διοργάνωσης, με την πρόκριση να είναι ανοικτή μετά το 1-1 του πρώτου ματς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τους Λούκα Γιόβιτς και Ζίνι να παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα και πιθανότατα θα είναι και οι δύο στην αποστολή. Βέβαια θα είναι διαθέσιμοι για κάποια λεπτά, ανάλογα και με την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Με απουσίες η ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ

Αντίθετα, όπως όλα δείχνουν, οριστικά εκτός είναι ο Γκατσίνοβιτς που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι και δεν αγωνίστηκε ούτε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζεται πως δεν υπολογίζεται και ο Μάνταλος που είχε αποβληθεί στο Βέλγιο.

Πιθανότατα ο Πιερό θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης εκτός και αν ο Νίκολιτς επιχειρήσει κάτι διαφορετικό. Όπως ένα σχήμα χωρίς κλασικό φορ, με Κοϊτά και Κουτέσα για παράδειγμα (ανάλογα και με τον σχηματισμό) ενώ ανοιχτή είναι και η θέση του αριστερού μπακ, με τον Πενράις να διεκδικεί τη φανέλα του βασικού από τον Πήλιο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε τα εξής ενόψει του ματς: «Έχουμε φτάσει στο τελευταίο παιχνίδι πριν ξεκινήσει η League Phase. Στις Βρυξέλλες φέραμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα, αλλά η ρεβάνς είναι ανοικτή. Παίζουμε με μια πολύ δυνατή και ιστορική ομάδα, με την οποία μεγαλώσαμε. Έχει νέους και ταλαντούχους παίκτες, αλλά και έμπειρους, έναν καλό συνδυασμό. Θα πρέπει να προσέχουμε τα λάθη μας, να μην επαναληφθούν γιατί μπορεί να τιμωρηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός.