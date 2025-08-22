Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Αναταραχή και συλλήψεις μετά τον αγώνα – Τραυματίστηκε αστυνομικός
Ένταση επικράτησε έξω από το γήπεδο της Άντερλερχτ, μετά την λήξη του παιχνιδιού - Οπαδοί των γηπεδούχων προσπάθησαν να προσεγγίσουν εκείνους της ΑΕΚ.
- «Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»
- Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
- Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
- Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Επεισόδια σημειώθηκαν στις Βρυξέλλες χθες (21/8) μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Άντερλεχτ και την ΑΕΚ για τα playoffs του Europa Conference League.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το Βέλγιο, ομάδα οπαδών της Άντερλεχτ επιχείρησε να προσεγγίσει τους φίλους της Ένωσης που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο. Η κίνηση αυτή οδήγησε σε άμεση αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να αποφευχθεί ευθεία σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Κατά την επέμβαση υπήρξαν συμπλοκές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά δώδεκα συλλήψεις οπαδών της Άντερλεχτ.
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, επιβεβαίωσε το περιστατικό στο «VRT News», τονίζοντας ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν έγκαιρα και απέτρεψαν σοβαρότερες συγκρούσεις».
Η ένταση εκτονώθηκε μετά τις συλλήψεις, με τις δυνάμεις ασφαλείας να παραμένουν σε επιφυλακή γύρω από το γήπεδο μέχρι την πλήρη αποχώρηση των οπαδών.
- Έφτασε στην Ελλάδα ο Ρενάτο Σάντσες: «Ήρθα για να πάρουμε τίτλους με τον Παναθηναϊκό» (vids)
- Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την τελική 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket
- Ιταλία – Ελλάδα 74-76: Νίκη με ανατροπή για την Εθνική, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου! (vid)
- Ντιόγκο Ζότα: Ψεύτικη ιστοσελίδα χρησιμοποίησε το όνομα του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή αποσπώντας χρήματα
- Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Αναταραχή και συλλήψεις μετά τον αγώνα – Τραυματίστηκε αστυνομικός
- Εθνική: Τα προγνωστικά θρύλων του μπάσκετ για την Ελλάδα στο Eurobasket
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις