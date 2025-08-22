Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Αναταραχή και συλλήψεις μετά τον αγώνα – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Επεισόδια σημειώθηκαν στις Βρυξέλλες χθες (21/8) μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Άντερλεχτ και την ΑΕΚ για τα playoffs του Europa Conference League.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το Βέλγιο, ομάδα οπαδών της Άντερλεχτ επιχείρησε να προσεγγίσει τους φίλους της Ένωσης που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο. Η κίνηση αυτή οδήγησε σε άμεση αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να αποφευχθεί ευθεία σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Κατά την επέμβαση υπήρξαν συμπλοκές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά δώδεκα συλλήψεις οπαδών της Άντερλεχτ.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, επιβεβαίωσε το περιστατικό στο «VRT News», τονίζοντας ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν έγκαιρα και απέτρεψαν σοβαρότερες συγκρούσεις».

Η ένταση εκτονώθηκε μετά τις συλλήψεις, με τις δυνάμεις ασφαλείας να παραμένουν σε επιφυλακή γύρω από το γήπεδο μέχρι την πλήρη αποχώρηση των οπαδών.