ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν
Οι Αρχές των Βρυξελλών αναμένεται να αφήσουν ελεύθερους τους 30 οπαδούς της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.
Σε 61 προσαγωγές προχώρησε η βελγική αστυνομία μετά την ένταση που προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8) στην πλατεία «Grand Place» των Βρυξελλών. Συγκεκριμένα, οι 30 είναι οπαδοί της ΑΕΚ και οι 31 Γάλλοι πολίτες.
Η ένταση ξεκίνησε όταν περίπου 70 οπαδοί της Ένωσης κινήθηκαν προς την πλατεία, παρά τις οδηγίες των βελγικών αρχών να αποφύγουν τουριστικά σημεία. Οι οπαδοί τραγουδούσαν συνθήματα και δεν δημιούργησαν επεισόδια, με την αστυνομία ωστόσο να κάνει χρήση χημικών ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες υπήρξαν και ξυλοδαρμοί.
Από τους 61 προσαχθέντες, μόνο ένας κρατείται, κάτι που σημαίνει ότι για την περίπτωσή του θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία. Οι υπόλοιποι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά τη λήξη του αγώνα με την Άντερλεχτ.
Στο σημείο της έντασης βρέθηκαν άμεσα στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΚ, που σε συνεργασία με τις ελληνικές προξενικές αρχές, φρόντισαν να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των φιλάθλων.
