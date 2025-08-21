Ένταση στις Βρυξέλλες μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και της Αστυνομίας
Μικρής έκτασης επεισόδιο έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και της Αστυνομίας, με τις μαρτυρίες να κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση από πλευράς των Αρχών.
- Σπείρα διαρρηκτών είχε ρημάξει κοσμηματοπωλεία, καταστήματα και σπίτια σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες – 11 συλλήψεις
- Χιούστον, έχουμε πρόβλημα συμφόρησης – Γιατί οι αστροναύτες υποφέρουν από βουλωμένη μύτη
- Η Τουρκία επεκτείνει τους περιορισμούς σε πλοία συμφερόντων Ισραήλ
- Σε διαπραγματεύσεις με την Κίνα η Boeing για την πώληση 500 αεροσκαφών
Ένταση επικράτησε στις Βρυξέλλες, λίγες ώρες πριν το Άντερλεχτ – ΑΕΚ για τα play-offs του Conference League.
Όπως αναφέρουν στις μαρτυρίες τους οι Έλληνες οπαδοί που βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για το κρίσιμο ματς της Ένωσης, δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τις τοπικές Αρχές, που άλλωστε είναι γνωστές για την πολιτική μηδενικής ανοχής.
Τι ακριβώς συνέβη
Όλα ξεκίνησαν όταν οι περίπου 70 οπαδοί των «κιτρινόμαυρων», φωνάζοντας συνθήματα, επιχείρησαν να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία της πόλης, Grand Place, παρότι υπήρξε σχετική προειδοποίηση για να μην το κάνουν.
Αμέσως μετά, σύμφωνα πάντα με όσα προκύπτουν από το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, οι Βέλγοι αστυνομικοί παρενέβησαν και έκαναν μέχρι και χρήση χημικών, με την ένταση να ανεβαίνει. Ωστόσο, μετά και την παρέμβαση των ανθρώπων της ΑΕΚ η κατάσταση φαίνεται πως εκτονώθηκε χωρίς να συμβεί κάτι περισσότερο. Άγνωστο παραμένει προς ώρας πάντως αν έχουν υπάρξει συλλήψεις.
- Το «σύνθημα» του Μέντι
- Προσαγωγές οπαδών της ΑΕΚ στις Βρυξέλλες για την ένταση με την αστυνομία
- «Ο Αλμέιδα θέλει τον Κάρμο στη Σεβίλλη» (pic)
- Σάλος στο Παγκόσμιο βόλεϊ γυναικών: Η αρχηγός του Βιετνάμ αποσύρεται εν μέσω φημών για το φύλο της
- Λανουά: «Με ξένους διαιτητές και τη νέα σεζόν στα μεγάλα παιχνίδια»
- Ένταση στις Βρυξέλλες μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και της Αστυνομίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις