Ένταση στις Βρυξέλλες μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και της Αστυνομίας

Ένταση επικράτησε στις Βρυξέλλες, λίγες ώρες πριν το Άντερλεχτ – ΑΕΚ για τα play-offs του Conference League.

Όπως αναφέρουν στις μαρτυρίες τους οι Έλληνες οπαδοί που βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για το κρίσιμο ματς της Ένωσης, δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τις τοπικές Αρχές, που άλλωστε είναι γνωστές για την πολιτική μηδενικής ανοχής.

Τι ακριβώς συνέβη

Όλα ξεκίνησαν όταν οι περίπου 70 οπαδοί των «κιτρινόμαυρων», φωνάζοντας συνθήματα, επιχείρησαν να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία της πόλης, Grand Place, παρότι υπήρξε σχετική προειδοποίηση για να μην το κάνουν.

Αμέσως μετά, σύμφωνα πάντα με όσα προκύπτουν από το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, οι Βέλγοι αστυνομικοί παρενέβησαν και έκαναν μέχρι και χρήση χημικών, με την ένταση να ανεβαίνει. Ωστόσο, μετά και την παρέμβαση των ανθρώπων της ΑΕΚ η κατάσταση φαίνεται πως εκτονώθηκε χωρίς να συμβεί κάτι περισσότερο. Άγνωστο παραμένει προς ώρας πάντως αν έχουν υπάρξει συλλήψεις.