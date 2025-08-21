Να βάλει βάσεις πρόκρισης θέλει η ΑΕΚ στις Βρυξέλλες

Στο πιο κρίσιμο σημείο της έφτασε η καλοκαιρινή ευρωπαϊκή περιπέτεια της ΑΕΚ, στα προκριματικά του Conference League. Μετά τις προκρίσεις επί των Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού, η Ένωση κοντράρεται με την Άντερλεχτ στα play-offs της διοργάνωσης με έπαθλο την είσοδο στη League Phase. Πρώτο ματς απόψε (21:00, Cosmote Sport 2) στις Βρυξέλλες, με στόχο φυσικά να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα την κάνει φαβορί για την πρόκριση στον επαναληπτικό.

Πέρα από την ομάδα του Μπέσνικ Χάσι, προπονητή που πέρασε και από τον πάγκο του Ολυμπιακού, «αντίπαλος» της ΑΕΚ είναι και η κακή παράδοση με Βέλγους, αφού δεν έχει καταφέρει να τους νικήσει ποτέ σε 6 αγώνες, μετρώντας 3 ήττες και 3 ισοπαλίες. Επιπλέον, η Άντερλεχτ είναι και σε καλύτερη κατάσταση αυτή την εποχή αφού έχει ήδη δώσει 8 επίσημους αγώνες μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή τους διπλάσιους από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που πάντως είναι προετοιμασμένη για να κάνει την υπέρβαση και να βρεθεί στο κυρίως «ταμπλό» της 3ης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Επιμένει στον ρόμβο ο Νίκολιτς

Ως προς τα αγωνιστικά, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Ρομπέρτο Περέιρα που έκανε πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν, ωστόσο διαθέσιμος είναι και πάλι ο Νίκλας Ελίασον. Εκτός αποστολής με ενοχλήσεις έμεινε και ο Μαρσιάλ. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκολιτς αναμένεται να διατηρήσει το 4-4-2 με τη διάταξη «ρόμβου» για την ομάδα του, με το επικρατέστερο αρχικό σχήμα να αποτελείται από τους: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην άμυνα, Μάνταλο, Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς στα χαφ και επίθεση με Κοϊτά, Ζίνι.

Η δε Άντερλεχτ αντιμετωπίζει και αυτή κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Τραυματίας είναι ο βασικός της στόπερ Σίμιτς, ενώ δεν υπολογίζονται επίσης οι Σαρντέλα, Καμαρά, Ντιεγκρέφ και Εντιαγέ, ο τελευταίος λόγω του τραγικού θανάτου του αδελφού του.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ. Βοιηθοί του οι Αλέξις Ογκέρ και Αουρελιέν Ντρουέ, τέταρτος ο Τομάς Λεονάρντ και στο VAR οι Μπενού Μιγιό και Ρομέν Λισοργκέ.