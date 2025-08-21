sports betsson
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Να βάλει βάσεις πρόκρισης θέλει η ΑΕΚ στις Βρυξέλλες
Conference League 21 Αυγούστου 2025 | 09:15

Να βάλει βάσεις πρόκρισης θέλει η ΑΕΚ στις Βρυξέλλες

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Άντερλεχτ το βράδυ της Πέμπτης (21:00) στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα play-offs του Conference League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Spotlight

Στο πιο κρίσιμο σημείο της έφτασε η καλοκαιρινή ευρωπαϊκή περιπέτεια της ΑΕΚ, στα προκριματικά του Conference League. Μετά τις προκρίσεις επί των Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού, η Ένωση κοντράρεται με την Άντερλεχτ στα play-offs της διοργάνωσης με έπαθλο την είσοδο στη League Phase. Πρώτο ματς απόψε (21:00, Cosmote Sport 2) στις Βρυξέλλες, με στόχο φυσικά να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα την κάνει φαβορί για την πρόκριση στον επαναληπτικό.

Πέρα από την ομάδα του Μπέσνικ Χάσι, προπονητή που πέρασε και από τον πάγκο του Ολυμπιακού, «αντίπαλος» της ΑΕΚ είναι και η κακή παράδοση με Βέλγους, αφού δεν έχει καταφέρει να τους νικήσει ποτέ σε 6 αγώνες, μετρώντας 3 ήττες και 3 ισοπαλίες. Επιπλέον, η Άντερλεχτ είναι και σε καλύτερη κατάσταση αυτή την εποχή αφού έχει ήδη δώσει 8 επίσημους αγώνες μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή τους διπλάσιους από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που πάντως είναι προετοιμασμένη για να κάνει την υπέρβαση και να βρεθεί στο κυρίως «ταμπλό» της 3ης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Επιμένει στον ρόμβο ο Νίκολιτς

Ως προς τα αγωνιστικά, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Ρομπέρτο Περέιρα που έκανε πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν, ωστόσο διαθέσιμος είναι και πάλι ο Νίκλας Ελίασον. Εκτός αποστολής με ενοχλήσεις έμεινε και ο Μαρσιάλ. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκολιτς αναμένεται να διατηρήσει το 4-4-2 με τη διάταξη «ρόμβου» για την ομάδα του, με το επικρατέστερο αρχικό σχήμα να αποτελείται από τους: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην άμυνα, Μάνταλο, Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς στα χαφ και επίθεση με Κοϊτά, Ζίνι.

Η δε Άντερλεχτ αντιμετωπίζει και αυτή κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Τραυματίας είναι ο βασικός της στόπερ Σίμιτς, ενώ δεν υπολογίζονται επίσης οι Σαρντέλα, Καμαρά, Ντιεγκρέφ και Εντιαγέ, ο τελευταίος λόγω του τραγικού θανάτου του αδελφού του.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ. Βοιηθοί του οι Αλέξις Ογκέρ και Αουρελιέν Ντρουέ, τέταρτος ο Τομάς Λεονάρντ και στο VAR οι Μπενού Μιγιό και Ρομέν Λισοργκέ.

Headlines:
Business
Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Economy
89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε σε ματς στην Αργεντινή, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βραζιλία: Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές
Τον Ιούλιο 21.08.25

Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές στη Βραζιλία

«Η μείωση της επιφάνειας που κάηκε το 2025 μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην επιστροφή των βροχών», εξήγησε ο Φελίπε Μαρτενέξεν, του ινστιτούτου ερευνών για τον Αμαζόνιο (IPAM)

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου
Ελλάδα 21.08.25

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ως απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας
Συναγερμός 21.08.25

Πρόσω ολοταχώς σε νέες σφαγές, η απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας - Το Ισραήλ επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Μετά από 18 μήνες ο Νετανιάχου υπόσχεται ξανά να τελειώσει τον πόλεμο κλιμακώνοντάς τον - Σε εξέλιξη το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ
Επικίνδυνη κλιμάκωση 21.08.25

Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, μετά την διαταγή Τραμπ να αναπτυχθούν τις επόμενες ώρες πολεμικά πλοία κοντά στις ακτές της λατινοαμερικανικής χώρας

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Έλεγχοι ΑΑΔΕ 21.08.25

Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Οι επώνυμες καταγγελίες στο «Appodixi» της ΑΑΔΕ υπερτερούν των ανωνύμων, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης αν αποδειχθεί η παρανομία και επιβληθούν τα πρόστιμα

Σύνταξη
Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε σε ματς στην Αργεντινή, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύνταξη
Γάζα: Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν 17 Αμερικανοί γερουσιαστές
Επιστολή στον Ρούμπιο 21.08.25

Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Γάζα και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν Αμερικανοί γερουσιαστές

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι η λογοκρισία δημοσιογραφικών οργανισμών και η στοχοποίηση δημοσιογράφων πρέπει να σταματήσει», αναφέρουν στην επιστολή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του – Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα
Στη Θεσσαλονίκη 21.08.25

Δραματική διάσωση: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του - Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα

Τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από ρεύματα, ενώ στην προσπάθειά του να τα σώσει παρασύρθηκε και ο πατέρας τους - Το βίντεο της δραματικής διάσωσης με SUP στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας
Τοπίο στην ομίχλη 21.08.25

Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας

Τη στιγμή που οι συζητήσεις στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία συνεχίζονται, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης και να συμμετέχει στις σχετικές συνομιλίες

Σύνταξη
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του
Ελλάδα 21.08.25

Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη» λέει ο πατέρας για τον 15χρονο γιο του

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες
Συναγερμός 21.08.25 Upd: 10:45

Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσικές επιθέσεις εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών - Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο