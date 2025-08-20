Τραγωδία για τον Εντιαγέ της Αντερλεχτ πριν το ματς με την ΑΕΚ
Είδηση-σοκ: Στο πένθος βυθίστηκε η Αντερλεχτ, θρηνεί ο Εντιαγέ, ο οποίος έχασε τον 13χρονο αδερφό του που βρέθηκε νεκρός σε παραλία της Σενεγάλης
Σοκ στην Αντερλεχτ, πριν από τον αγώνα της Πέμπτης (21/8) με την ΑΕΚ για τα πλέι οφ του Conference League, με την ανείπωτη τραγωδία του Μούσα Εντιαγέ. Ο αριστερός μπακ της ‘Αντερλεχτ θρηνεί τον χαμό του 13χρονου αδερφού του και μόλις πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν έφυγε εσπευσμένα για τη Σενεγάλη.
Ο αδερφός του Εντιαγέ, σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, βρέθηκε νεκρός (εικάζεται ότι πνίγηκε) σε παραλία της Σενεγάλης. Ο παίκτης βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και πήρε άδεια για να πάει στην κηδεία του αδερφού του και να θρηνήσει μαζί με την οικογένειά του.
Η Άντερλεχτ έβγαλε ανακοίνωση συμπαράστασης στο πένθος του Εντιαγέ και αναφέρει τα εξής:
«Με την άδεια του συλλόγου, ο αμυντικός Μούσα Εντιαγέ ταξίδεψε στη χώρα καταγωγής του, τη Σενεγάλη. Ο λόγος της απουσίας του είναι ένας τραγικός θάνατος στην οικογένεια του Μούσα. Ως εκ τούτου, δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Πέμπτης το βράδυ εναντίον της ΑΕΚ Αθηνών.
Ολόκληρος ο σύλλογος, επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στον Μούσα και την οικογένειά του. Είμαστε αποφασισμένοι να τον στηρίξουμε στην αντιμετώπιση αυτού του τραγικού γεγονότος».
Μετά το τραγικό συμβάν, ο Μπέσνικ Χάσι δεν μπορεί να υπολογίζει τον Εντιαγέ για τον αγώνα της Πέμπτης κόντρα την ΑΕΚ και θα αναγκαστεί να προσαρμόσει τα πλάνα του. Ο Μούσα Εντιαγέ είχε αγωνιστεί σε όλο το ματς των Βέλγων κόντρα στη Σερίφ Τίρασπολ (1-1), στη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League.
