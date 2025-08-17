Άντερλεχτ: Επιστροφή στις νίκες πριν από την ΑΕΚ
Επιστροφή στις νίκες για την Άντερλεχτ, λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τα play-offs του Conference League
Επιστροφή στις νίκες για την Άντερλεχτ, λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τα play-offs του Conference League.
Η ομάδα του Μπέσνικ Χάσι επικράτησε με 2-0 στην έδρα της Ντάντερ για την 4η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος.
Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν σε διάταξη 4-2-3-1 και με δυο γκολ στο δεύτερο μέρος κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της αντιπάλου τους. Αρχικά στο 71′ ο Ουερτά έδωσε τη λύση σκοράροντας σε κενή εστία για να ανοίξει το σκορ, ενώ το «διπλό» σφράγισε ο Τοργκάν Αζάρ, αδερφός του πρώην αστέρα Εντέν Αζάρ, με όμορφο τελείωμα στο 88′.
