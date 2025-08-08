Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Με το… ένα πόδι στα πλέι οφ των προκριματικών του Conference League είναι η Άντερλεχτ, η οποία δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ, της οποίας και επιβλήθηκε εντός έδρας με ευρύ 3-0, σε ένα ζευγάρι που το νικητής του θα περιμένει τον νικητή ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Λεμεσού.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους Βέλγους που στο 17ο λεπτό της συνάντησης άνοιξαν το σκορ με τον Νίλσον Ανγκούλο κάνοντας το 1-0, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος η Άντερλεχτ είχε άλλα δύο γκολ που καθάρισαν ουσιαστικά την πρόκριση. Αρχικά στο 48′ ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ και στη συνέχεια (81′) ο Γιάρι Βερσχάρεν διαμόρφωσαν το τελικό 3-0.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχώρισαν η νίκη της Βίκινγκουρ επί της Μπρόντμπι με 3-0, της Άλκμααρ με 3-0 επί της Βαντούζ, της Σπάρτα Πράγας κόντρα στην Αραράτ με 4-1, της Χιμπέρνιαν απέναντι στην Παρτίζαν με 2-0, αλλά και της Μακάμπι Χάιφα με τη Ράκοφ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο Conference League:

Αράζ-Ομόνοια 0-4

Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ 2-2

Μιλσάμι-Βίρτους 3-2

Κάουνο Ζάλγκιρις-Άρντα 0-1

Ροσερμποργκ-Χάμαρμπι 0-0

Μπάνικ-Αούστρια Βιέννης 4-3

ΑΙΚ-Γκιορ 2-1

Ρίγα-Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 3-0

Σίλκεμποργκ-Γιαγκελόνια 0-1

Βίκινγκ-Μπασάκσεχιρ 1-3

Σπάρτα Πράγας-Αραράτ 4-1

Άλκμααρ-Βαντούζ 3-0

Ντιφερντάνζ-Λεβάντια 2-3

Λέφσκι Σόφιας-Σαμπάχ 1-0

Ολίμπια-Εγνάτια 0-0

Πολίσια-Πακς 3-0

Άντερλεχτ-Σέριφ 3-0

Βίκινγκουρ Γκότα-Λίνφιλντ 2-1

Λοζάνη-Αστάνα 3-1

Λουγκάνο-Τσέλιε 0-5

Μπαλκάνι-Σάμροκ Ρόβερς 1-0

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα-Σπάρτακ Τρνάβα 3-0

Σεντ Πάτρικ-Μπεσίκτας 1-4

Βίκινγκουρ-Μπρόντμπι 3-0

Παρτίζαν-Χιμπέρνιαν 0-2

Χάιντουκ-Ντινάμο Σίτι 2-1

Λάρνε-Σάντα Κλάρα 0-3

Ράκοφ-Μακάμπι Χάιφα 0-1

Ραπίντ-Ναντί Γιουνάιτεντ 2-2