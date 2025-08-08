sports betsson
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα
Ποδόσφαιρο 08 Αυγούστου 2025 | 00:07

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Η Άντερλεχτ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ της οποίας και επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας και ουσιαστικά… περιμένει τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Με το… ένα πόδι στα πλέι οφ των προκριματικών του Conference League είναι η Άντερλεχτ, η οποία δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ, της οποίας και επιβλήθηκε εντός έδρας με ευρύ 3-0, σε ένα ζευγάρι που το νικητής του θα περιμένει τον νικητή ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Λεμεσού.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους Βέλγους που στο 17ο λεπτό της συνάντησης άνοιξαν το σκορ με τον Νίλσον Ανγκούλο κάνοντας το 1-0, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος η Άντερλεχτ είχε άλλα δύο γκολ που καθάρισαν ουσιαστικά την πρόκριση. Αρχικά στο 48′ ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ και στη συνέχεια (81′) ο Γιάρι Βερσχάρεν διαμόρφωσαν το τελικό 3-0.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχώρισαν η νίκη της Βίκινγκουρ επί της Μπρόντμπι με 3-0, της Άλκμααρ με 3-0 επί της Βαντούζ, της Σπάρτα Πράγας κόντρα στην Αραράτ με 4-1, της Χιμπέρνιαν απέναντι στην Παρτίζαν με 2-0, αλλά και της Μακάμπι Χάιφα με τη Ράκοφ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο Conference League:

Αράζ-Ομόνοια 0-4

Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ 2-2

Μιλσάμι-Βίρτους 3-2

Κάουνο Ζάλγκιρις-Άρντα 0-1

Ροσερμποργκ-Χάμαρμπι 0-0

Μπάνικ-Αούστρια Βιέννης 4-3

ΑΙΚ-Γκιορ 2-1

Ρίγα-Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 3-0

Σίλκεμποργκ-Γιαγκελόνια 0-1

Βίκινγκ-Μπασάκσεχιρ 1-3

Σπάρτα Πράγας-Αραράτ 4-1

Άλκμααρ-Βαντούζ 3-0

Ντιφερντάνζ-Λεβάντια 2-3

Λέφσκι Σόφιας-Σαμπάχ 1-0

Ολίμπια-Εγνάτια 0-0

Πολίσια-Πακς 3-0

Άντερλεχτ-Σέριφ 3-0

Βίκινγκουρ Γκότα-Λίνφιλντ 2-1

Λοζάνη-Αστάνα 3-1

Λουγκάνο-Τσέλιε 0-5

Μπαλκάνι-Σάμροκ Ρόβερς 1-0

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα-Σπάρτακ Τρνάβα 3-0

Σεντ Πάτρικ-Μπεσίκτας 1-4

Βίκινγκουρ-Μπρόντμπι 3-0

Παρτίζαν-Χιμπέρνιαν 0-2

Χάιντουκ-Ντινάμο Σίτι 2-1

Λάρνε-Σάντα Κλάρα 0-3

Ράκοφ-Μακάμπι Χάιφα 0-1

Ραπίντ-Ναντί Γιουνάιτεντ 2-2

Ποδόσφαιρο 07.08.25

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 07.08.25

«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»

Ο επόμενος σταθμός του Οδυσσέα Βλαχοδήμου αναμένεται να είναι η Σεβίλλη, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
Conference League 07.08.25

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, τελικά ισοφαρίστηκε (2-2) πριν το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να «παίζουν» πλέον την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Opap Arena.

Σύνταξη
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης
Ποδόσφαιρο 06.08.25

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης

Μετά την απώλεια του Άρη και 5 χώρες να ακολουθούν την Ελλάδα με το απόλυτο των ομάδων, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει άμεση ανάγκη από συγκομιδή βαθμών. Τα δεδομένα για την είσοδο στην πρώτη 10άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μουκουντί: «Ο Άρης Λεμεσού είναι μια καλή ομάδα – Είναι σημαντικό πως δεν δεχόμαστε γκολ»
Conference League 06.08.25

Μουκουντί: «Ο Άρης Λεμεσού είναι μια καλή ομάδα – Είναι σημαντικό πως δεν δεχόμαστε γκολ»

Ο Άρολντ Μουκουντί μίλησε για τα επερχόμενα παιχνίδια με τον Άρη Λεμεσού και τόνισε πόσο σημαντικό είναι που η ΑΕΚ δεν έχει δεχτεί γκολ στα προηγούμενα παιχνίδια.

Σύνταξη
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.

Σύνταξη
«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»
Ποδόσφαιρο 07.08.25

«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»

Ο επόμενος σταθμός του Οδυσσέα Βλαχοδήμου αναμένεται να είναι η Σεβίλλη, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»
Europa League 07.08.25

Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»

Τα παράπονά του για την διαιτησία εξέφρασε ο Αρντά Τουράν, μετά το 0-0 της Σαχτάρ κόντρα στον Παναθηναϊκό – «Ένας παίκτης μας δέχθηκε σπρώξιμο από πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γιακουμάκης, καθώς οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα χέρια με την Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του παίκτη.

Σύνταξη
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία
«Παιχνίδια-νυχτερίδες» 07.08.25

Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιορδανία: «Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει αξιωματούχος
Στο Reuters 07.08.25

«Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει Ιορδανός αξιωματούχος

Oι Άραβες «θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι» δήλωσε αξιωματούχος από την Ιορδανία, σχολιάζοντας τα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»
Συλλογή υπογραφών 07.08.25

Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν την ελληνική κυβέρνηση και τους βουλευτές, να αναλάβουν δράση για να σταματήσει η σφαγή και η λιμοκτονία στη Γάζα. Συλλογή υπογραφών για να «δοθεί ένα τέλος στη φρίκη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας
Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι 07.08.25

Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας

Πολλοί είναι οι φίλοι που μοιράζονται μεταξύ τους λογαριασμούς για πλατφόρμες μουσικής και ταινιών, δημιουργώντας κάτι που θα μπορούσε να βαπτιστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
