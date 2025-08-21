sports betsson
Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1: «Ζωντανή» με Στρακόσα και Ελίασον (vids)
Conference League 21 Αυγούστου 2025 | 22:59

Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1: «Ζωντανή» με Στρακόσα και Ελίασον (vids)

Ο Στρακόσα με τις μυθικές του επεμβάσεις και ο Ελίασον με το «χρυσό» του γκολ κράτησαν την ΑΕΚ στο Βέλγιο (1-1) – Θετικό αποτέλεσμα και… βλέπει πρόκριση μέσω Νέας Φιλαδέλφειας η «Ένωση»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σημαντικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ στις Βρυξέλλες κόντρα στην Άντερλεχτ!

Το πρώτο ημίχρονο ήταν… κατηφόρα, η «Ένωση» κράτησε το 1-0 χάρη στον μυθικό Θωμά Στρακόσα που πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με τα «κιτρινόμαυρα», στην επανάληψη ο Νίκολιτς ανακάτεψε την τράπουλα, ο Ελίασον σκόραρε και η ελληνική ομάδα έφυγε από το Βέλγιο με ένα πολύτιμο 1-1!

Στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (28/8, 21:00) η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία στην «OPAP Arena» να πάρει τη μεγάλη πρόκριση για τη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ νωθρά και χωρίς καμία συγκέντρωση το ματς. Η Άντερλεχτ άρχισε να σφυροκοπάει την άμυνα της «Ένωσης» κυριολεκτικά από το πρώτο λεπτό. Ασυνεννοησία Μουκουντί – Στρακόσα στην άμυνα της ΑΕΚ, ο Καμερουνέζος γύρισε δυνατά την μπάλα στον τερματοφύλακα της «Ένωσης», αλλά για καλή του τύχη η μπάλα πέρασε εκτός σε κόρνερ.

Μόλις στο 3′ οι Βέλγοι είχαν κι άλλη σημαντική ευκαιρία, με τον Στρακόσα να αποκρούει το καλό μακρινό σουτ του Χουέρτα. Στο 5′ ο Νίκολιτς δέχθηκε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και λίγο αργότερα η Άντερλεχτ έχασε νέες τεράστιες ευκαιρίες για γκολ, με τον Θωμά Στρακόσα να πραγματοποιεί τρεις απίθανες επεμβάσεις σε μία φάση!

Συγκεκριμένα, στο 8′ ο Αλβανός τερματοφύλακας της ελληνικής ομάδας απέκρουσε κατά σειρά δύο εξαιρετικά και πολύ δύσκολα σουτ του Αζάρ (το δεύτερο το έβγαλε με τα πόδια κιόλας!) και στη συνέχεια έβγαλε και το σουτ του Ντόλμπεργκ, κρατώντας ηρωικά το 0-0 στην αναμέτρηση! Στο 12′ η ΑΕΚ είχε την πρώτη της τελική, με τον Μαρίν να γεμίζει και την κεφαλιά του Ρέλβας να καταλήγει εύκολα στην αγκαλιά του Κούζμανς.

Η πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία της «Ένωσης» έλαβε χώρα στο 16′. Ωραία συνεργασία Κουτέσα-Γκατσίνοβιτς, ο δεύτερος έσπασε παράλληλα στον Ζίνι και αυτός μόνος του από το ύψος του πέναλτι έκανε ένα αδύναμο συρτό πλασέ, με τον Κόουσεμανς να μπλοκάρει, ενώ στο 19′ το σουτ του Ζίνι έφυγε άουτ.

Το κακό για την ΑΕΚ έγινε δύο λεπτά αργότερα. Στο 21′ ο Ντόλμπεργκ έπιασε ένα φοβερό μακρινό σουτ και νίκησε τον Στρακόσα για το 1-0 της Άντερλεχτ, στέλνοντας την μπάλα στο «Γ» της «κιτρινόμαυρης» εστίας.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε και πέρασε αρκετή ώρα για να γίνει κάτι αξιοσημείωτο στον αγώνα. Έπρεπε να περάσουν 17 λεπτά (38′) για να απειλήσει μία ομάδα και αυτή ήταν η ΑΕΚ. Ο Κουτέσα έδωαε στον Γκατσίνοβιτς και αυτός από πλεονεκτικότατη θέση έστειλε την μπάλα πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ένα σουτ του Γκατσίνοβιτς στο 45′ έφυγε ψηλά έξω.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, με την ΑΕΚ να ελέγχει καλύτερα το ματς και την Άντερλεχτ να… μπλοκάρει μεσοεπιθετικά. Οι αλλαγές των Πινέδα, Μάνταλου βοήθησαν στην αλλαγή των συσχετισμών και τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής.

Στο 46′ ένα σουτ του Πινέδα υπό καλές προϋποθέσεις έφυγε άουτ και στο 61′ η κεφαλιά του Ανγκούλο πέρασε εκτός εστίας. Πέρασε ώρα μέχρι να υπάρξει κάποια άλλη ευκαιρία, με την ΑΕΚ να βρίσκει με… μια και καλή το γκολ! Στο 74′ ο Κουτέσα έδωσε για τον Πινέδα, ο Μεξικανός έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε κι έφτασε στον Ελίασον και ο Σουηδός εκτέλεσε με τη μία στέλνοντάς την στα δίχτυα για το 1-1 της «Ένωσης»!

Στο 80′ η Άντερλεχτ είχε δοκάρι με το σουτ του Ανγκούλο να το αποκρούει αρχικά ο Στρακόσα και η μπάλα να καταλήγει στη δοκό, ενώ στην επαναφορά ο Αλβανός τερματοφύλακας προέβη σε πάρα πολύ δύσκολη επέμβαση σε σουτ του Μπερτατσίνι. Στο 90+4′ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Πέτρος Μάνταλος.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι αλλαγές του Νίκολιτς στο δεύτερο ημίχρονο που… κλείδωσαν την Άντερλεχτ και οι μυθικές επεμβάσεις του Στρακόσα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, που κράτησαν τη «χρυσή» ισοπαλία για την ΑΕΚ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Νίκολιτς ανακάτεψε την τράπουλα με Πινέδα, Μάνταλο, Ελίασον, Πιερό και άλλαξε τα δεδομένα στο β’ μέρος.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Δεν υστέρησε κανείς από τις δύο ομάδες, σε ένα ματς άκρως ισορροπημένο που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γάλλος Μπρισάρ πέρασε σχετικά απαρατήρητος, καθώς δεν υπήρξαν ιδιαίτερα δύσκολες φάσεις στην αναμέτρηση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν χρειάστηκε η επέμβαση της τεχνολογίας για κάποια αλλαγή απόφασης του διαιτητή στον αγώνα.

ΣΚΟΡΕΡ: Ντόλμπεργκ (21′) – Ελίασον (75′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Άντερλεχτ: Κούζμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ (78′ Σαλιμπά), Χουέρτα (78′ Μπερτατσίνι), Λιανσάνα, Αζάρ (90′ Στρόικενς), Ανγκούλο (86′ Νταό), Ντόλμπεργκ (86′ Βάσκες).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς (46′ Πινέδα), Κοϊτά (72′ Πιερό), Κουτέσα (89′ Πενράις), Γκατσίνοβιτς (46′ Μάνταλος), Ζίνι (65′ Ελίασον).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Η ρεβάνς της OPAP Arena είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη (28/8, 21:00).

World
Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
