Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ζίνι και το γκολ του Ντόλμπεργκ για το 1-0 της Άντερλεχτ (vids)
Στο 17′ ο Ζίνι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πάρε-βάλε του Γκατσίνοβιτς και τέσσερα λεπτά μετά ο Ντόλμπεργκ έκανε το 1-0 με τρομερό σουτ.
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα κάνει περιπολία στην Ουάσιγκτον μαζί με την αστυνομία και τον στρατό – «Θα βγω απόψε»
- Οι βαρόνοι ναρκωτικών αρχίζουν να «σκάβουν» - Oι μικροί πόλεμοι κάτω από τη γη
- Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
- Guardian: Απόρρητα στοιχεία του ισραηλινού στρατού δείχνουν ότι το 83% των νεκρών στη Γάζα είναι άμαχοι
Αφού γλίτωσε στο πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ το γκολ, το δέχτηκε στο διάστημα που φάνηκε να έχει ηρεμήσει το παιχνίδι, με την Άντερλεχτ να εκμεταλλεύεται τα λάθη της Ένωσης.
Μετά μάλιστα και από δική της μεγάλη ευκαιρία, με τον Ζίνι στο 17′ να κάνει κακό τελείωμα από ωραίο γύρισμα του Γκατσίνοβιτς.
Τέσσερα λεπτά μετά ο Ντόλμπεγκ βρήκε χώρο και με δυνατό σουτ από το όριο της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Δείτε το 1-0:
- Η Αλεξάνδρα Νίκα δίνει μια γεύση από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
- Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα – Ξέσπασε σε δύσβατο σημείο από κεραυνό
- Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
- Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1: «Ζωντανή» με Στρακόσα και Ελίασον (vids)
- Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή
- Ο Ελίασον ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΚ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις