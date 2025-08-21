Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ζίνι και το γκολ του Ντόλμπεργκ για το 1-0 της Άντερλεχτ (vids)

Αφού γλίτωσε στο πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ το γκολ, το δέχτηκε στο διάστημα που φάνηκε να έχει ηρεμήσει το παιχνίδι, με την Άντερλεχτ να εκμεταλλεύεται τα λάθη της Ένωσης.

Μετά μάλιστα και από δική της μεγάλη ευκαιρία, με τον Ζίνι στο 17′ να κάνει κακό τελείωμα από ωραίο γύρισμα του Γκατσίνοβιτς.

Τέσσερα λεπτά μετά ο Ντόλμπεγκ βρήκε χώρο και με δυνατό σουτ από το όριο της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Δείτε το 1-0: