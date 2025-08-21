ΑΕΚ: Η 11άδα κόντρα στην Άντερλεχτ – Εκπλήξεις από τον Νίκολιτς (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Conference League με την Άντερλεχτ στο «Lotto Park».

Ο Μάρκο Νίκολιτς αφήνει στον πάγκο Μάνταλο και Πινέδα, με τους Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα να ξεκινούν βασικοί ενώ αλλαγή υπάρχει και στον σχηματισμό, με τον ρόμβο να αφήνει τη θέση του σε σύστημα με εξτρέμ.

Ο Στρακόσα παραμένει στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα. Η τετράδα του κέντρου θα αποτελείται από τα δεξιά προς τα αριστερά από τους Κοϊτά, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς και Κουτέσα, ενώ οι Γκατσίνοβιτς και Ζίνι θα είναι στην επίθεση.

H σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Λιούμπιτσιτς, Μαρίν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Γιόβιτς, Πινέδα, Πιερό, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης και Χρυσόπουλος.

Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ: Κούζμανς, Μάαμαρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστο, Ντε Κατ, Λανσάνα, Χουέρτα, Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ