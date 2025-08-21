Ο Ελίασον ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΚ (vid)
Ο Νίκλας Ελίασον μπήκε αλλαγή και στο 74′ με σουτ έκανε το 1-1 για την ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ.
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα κάνει περιπολία στην Ουάσιγκτον μαζί με την αστυνομία και τον στρατό – «Θα βγω απόψε»
- Οι βαρόνοι ναρκωτικών αρχίζουν να «σκάβουν» - Oι μικροί πόλεμοι κάτω από τη γη
- Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
- Guardian: Απόρρητα στοιχεία του ισραηλινού στρατού δείχνουν ότι το 83% των νεκρών στη Γάζα είναι άμαχοι
Με τον… ξεχασμένο Νίκλας Ελίασον η ΑΕΚ έφτασε στην ισοφάριση κόντρα στην Άντερλεχτ στο Βέλγιο.
Στο 74′ και μετά από σουτ του Πινέδα που κόντραρε, ο Πιερό έκανε το… σκριν και η μπάλα έφτασε στον Σουηδό που με σουτ έκανε το 1-1.
Δείτε το γκολ:
- Η Αλεξάνδρα Νίκα δίνει μια γεύση από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
- Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα – Ξέσπασε σε δύσβατο σημείο από κεραυνό
- Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
- Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1: «Ζωντανή» με Στρακόσα και Ελίασον (vids)
- Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή
- Ο Ελίασον ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΚ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις