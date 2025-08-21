Mεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Γκατσίνοβιτς (vid)

Δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ για τα playoffs του Europa Conference League, ξανά με δημιουργό τον Κουτέσα.

Ο Ελβετός άσος έκανε υπέροχη προσπάθεια από τα αριστερά, έδωσε στον Ζίνι, εκείνος στον Γκατσίνοβιτς που ολομόναχος από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε πάνω στον τερματοφύλακα.

Δείτε το βίντεο: