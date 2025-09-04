Αβέβαιο το μέλλον του Μπρινιόλι στην ΑΕΚ: «Αν προκύψει οτιδήποτε σημαντικό, θα το σκεφτώ»

Για τη συνύπαρξή του στη θέση του τερματοφύλακα με τον Θωμά Στρακόσια και το μέλλον του στην ΑΕΚ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι μιλώντας στο giagianlucadimarzio.com.

Ο Ιταλός πορτιέρε τόνισε πως ο συμπαίκτης του στην Ένωση παίζει καλά αυτό το διάστημα, με τον ίδιο να δηλώνει χαρούμενος στην ομάδα, ωστόσο άφησε ανοιχτό οποιοδήποτε ενδεχόμενο σχετικά με το ποδοσφαιρικό μέλλον του.

Ο Μπρινιόλι τόνισε πως θα έβλεπε με καλό μάτι μια ενδεχόμενη επιστροφή του στην Ιταλία, αλλά ξεκαθάρισε πως θα το έκανε «μόνο για κάποιον πολύ σημαντικό ρόλο».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπρινιόλι στο ιταλικό Μέσο:

«Παίζει καλά, είμαι εδώ και περιμένω την ευκαιρία μου όποτε εμφανιστεί αυτή. Είμαι χαρούμενος στην ΑΕΚ, αλλά αν προκύψει οτιδήποτε σημαντικό, θα το σκεφτώ… Επαναλαμβάνω, όμως, ότι είμαι καλά στην ΑΕΚ. Αν είναι να γυρίσω στην Ιταλία, θα το κάνω μόνο για κάποιον πολύ σημαντικό ρόλο».