Ελίασον: «Ο Στρακόσα μας έδωσε αυτοπεποίθηση – Απομένει άλλο ένα ημίχρονο»
Ο Νίκλας Ελίασον μίλησε για το ματς της ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ και στάθηκε στην απόδοση του Θωμά Στρακόσα.
Ο Νίκλας Ελίασον ήταν ο «χρυσός» σκόρερ της ΑΕΚ στο Βέλγιο και στις δηλώσεις του μετά το ματς μίλησε για το πώς ήρθε αυτό το 1-1 κόντρα στην Άντερλεχτ ενώ έδωσε και το σύνθημα για τη ρεβάνς.
Όσα είπε ο Ελίασον
Τι γεύση του αφήνει το ματς και το 1-1;
«Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα. ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Είδαμε με τι ένταση μπήκαν. Ο Θωμάς (σ.σ Στρακόσα) μας έσωσε σε κάποιες καταστάσεις. Μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Είναι το πρώτο ματς».
Αν ήταν νευρική η ΑΕΚ σε κάποια σημεία του αγώνα και πώς ισορρόπησε στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκε τις στιγμές της:
«Είναι δύσκολος αντίπαλος η Άντερλεχτ. Μπήκαν πολύ δυνατά. Η δική μας πίεση ίσως δεν ήταν τόσο όσο θα έπρεπε. Απομένει άλλο ένα ημίχρονο. Όλα είναι ανοιχτά», ανέφερε ο Ελίασον.
Για την επιστροφή του στα παιχνίδια και τι ένιωθε όταν μπήκε στο γήπεδο ξανα, βάζοντας και το γκολ;
«Οσον αφορά τη συμμετοχή μου, ήταν δύσκολο το χρονικό σημείο. Χάναμε. Έτυχε να σκοράρω εγώ και να βοηθήσω την ομάδα. Είμαστε χαρούμενοι με την ισοπαλία».
Για την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο στο τέλος και πώς ένιωσε;
«Φυσικά όλη η ομάδα εκτιμά τη στήριξη του κόσμου. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο γήπεδο τραγουδούσε ο κόσμος. Μπορώ να μπω ότι εκτιμάμε όλοι τη στήριξή του, όχι μόνο εγώ», κατέληξε ο Ελίασον.
