Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Με Ελίασον η προπόνηση της ΑΕΚ
Ο Νίκλας Ελίασον συμμετείχε στην προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία από αύριο (11/9) θα «ανεβάσει στροφές» στην προετοιμασία με την επιστροφή όλων των διεθνών.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την σημερινή της προπόνηση ενόψει του ματς κόντρα στον Λεβαδειακό (14/9), κανονικά συμμετείχε και ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος δεν έπαιξε στο τελευταίο ματς της Σουηδίας.

Η «Ένωση» ανεβάζει στροφές στις προπονήσεις και από αύριο (11/9) οι κιτρινόμαυροι θα μπουν σε κανονικούς ρυθμούς, αφού αναμένεται η επιστροφή όλων των διεθνών, μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με τον Ελίασον, ο 29χρονος διεθνής δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σουηδίας είχε αναφέρει πως έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι με το Κόσοβο επειδή δεν ήταν 100% έτοιμος.

Άνοιξαν δύο θύρες για τους οπαδούς της ΑΕΚ στη Λιβαδειά

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Super League 2025-2026 απέναντι στον Λεβαδειακό, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου (20:00), στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω της πλατφόρμας ticketmaster.gr. Για τη Θύρα 4 πατήστε ΕΔΩ και για τη Θύρα 5 πατήστε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή, ενώ χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο».

World
Κομισιόν: Παρεμβάσεις σε 4 άξονες για το κόστος ζωής

Κομισιόν: Παρεμβάσεις σε 4 άξονες για το κόστος ζωής

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

inWellness
inTown
Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έδωσε ευκαιρίες σε όλους τους διαιτητές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League καθώς τους χώρισε σε γκρουπ και τους έβαλε να σφυρίξουν αγώνες

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν

Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα μέρες, ενώ ο Γένσεν επέστρεψε από την εθνική του ομάδα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις.

Σύνταξη
Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι
On Field 10.09.25

Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί το Σάββατο με τον Πανσερραϊκό και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο. Τι θέλει να δει ο Μέντι για το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν το ματς με την Πάφο για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά
On Field 10.09.25

Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έστειλε μήνυμα ότι δεν χαρίζεται καθώς μετά τον Πολυχρόνη, τιμώρησε και τους Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλο

Βάιος Μπαλάφας
Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας
On Field 10.09.25

Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη της Εθνικής μας επί της Λιθουανίας κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πανηγυρίζει για ελληνική επιτυχία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές
Super League 10.09.25

Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές

Το «In» καταγράφει τι προηγήθηκε του ορισμού του Πανθεσσαλικού Στάδιου για το παιχνίδι Κηφισιά - Παναθηναϊκός και για τις άκαρπες επικοινωνίες μεταξύ των δύο ομάδων.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)

Σταθερά στην κορυφή της λίστας του CIES Football Observatory είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παραμένει επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους νεαρούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]
uncategorized 11.09.25

ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]

Ένα πλάνο που δείχνει κίνηση από μια φιγούρα στην απέναντι ταράτσα, παρουσιάζεται τις τελευταίες στιγμές ως αυτό που δείχνει το επικρατέστερο μέρος του ατόμου που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες
Media 11.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες

Συνταξιούχοι - Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) • Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό

Ο Τσάρλι Κερκ «ακτιβιστής» υπέρ της ακροδεξιάς, του ρατσισμού, του μισογυνισμού και υπ πέθανε μετά από σύντομη μάχη στην εντατική και αλλεπάλληλες μεταγγίσεις αίματος.

Σύνταξη
«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας
Ποδόσφαιρο 10.09.25

«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας

Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για να συνετιστεί η FIFA και να χαλαρώσει το ποδοσφαιρικό καλεντάρι, με αφορμή τους τραυματισμούς των Ντεμπελέ και Ντουέ στην Εθνική Γαλλίας

Βάιος Μπαλάφας
«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4
Σφαγή στο box-office 10.09.25

«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4

Ο κόσμος του κινηματογραφικού franchise τρόμου Το Κάλεσμα (The Conjuring) μόλις κυκλοφόρησε την πιο δυναμική του ταινία φέρνοντας τρομακτικά έσοδα στα ταμεία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στεγαστική κρίση: Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κομισιόν 10.09.25

Τι θα περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη στέγαση - Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ε.Ε.

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση φέρνει στο προσκήνιο την αναθεώρηση των πολιτικών κοινωνικής συνοχής με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπόσχεται να αντιμετωπίσει ένα φλέγον ζήτημα πριν αυτό μετατραπεί σε «βόμβα» στα θεμέλια του μπλοκ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Ταραχές, οδοφράγματα και περισσότερες από 300 συλλήψεις διαδηλωτών
Κόσμος 10.09.25

Ταραχές, οδοφράγματα και τουλάχιστον 300 συλλήψεις διαδηλωτών σε όλη τη Γαλλία

Μετά την ορκωμοσία του Σεμπάστιαν Λεκορνού, ο οποίος θεωρείται πως στερείται νομιμοποίησης όπως και ο Μακρόν, ταραχές ξέσπασαν στη Γαλλία όσο τα οδοφράγματα ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια.

Σύνταξη
Ρήξη τέλος; Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν μετά από 20 μήνες – «Μυστικό τσάι»
Σίριαλ 10.09.25

Ρήξη τέλος; Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν μετά από 20 μήνες – «Μυστικό τσάι»

Μετά από 20 μήνες απόλυτης αποξένωσης, ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν ξανά, με την κίνηση αυτή να χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το πρώτο, δειλό βήμα προς τη συμφιλίωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
Το Κατάρ απαντά 10.09.25

Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν
Κόσμος 10.09.25

Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν

Μια νέα μελέτη της Eurostat δείχνει ότι η Ιρλανδία έχει τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευτών ανά ασθενή στην ΕΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας είναι γυναίκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Χαλκ Χόγκαν αφήνει περιουσία 5 εκατ. δολαρίων – εκτός διαθήκης η κόρη του Μπρουκ
Τείχος 10.09.25

Ο Χαλκ Χόγκαν αφήνει περιουσία 5 εκατ. δολαρίων – εκτός διαθήκης η κόρη του Μπρουκ

Οι λεπτομέρειες της διαθήκης του Χαλκ Χόγκαν αποκαλύφθηκαν, με τον γιο του Νικ να αναλαμβάνει την κληρονομιά σχεδόν 5 εκατ. δολαρίων και την κόρη του Μπρουκ να μένει εκτός

Σύνταξη
«Μετά τον Άφλεκ, η Τζένιφερ Λόπεζ βρήκε τον έρωτα στον Χρήστο Βασιλόπουλο»: Fake news αποπλάνηση στο διαδίκτυο
Go Fun 10.09.25

«Μετά τον Άφλεκ, η Τζένιφερ Λόπεζ βρήκε τον έρωτα στον Χρήστο Βασιλόπουλο»: Fake news αποπλάνηση στο διαδίκτυο

Το «ειδύλλιο» της Τζένιφερ Λόπεζ και του Χρήστου Βασιλόπουλου αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα του πώς τα fake news γίνονται viral με τη βοήθεια των tabloid και την αναπαραγωγή τους από το κοινό που συνεχίζει να είναι απαίδευτο στην πληροφορία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

