Με Ελίασον η προπόνηση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την σημερινή της προπόνηση ενόψει του ματς κόντρα στον Λεβαδειακό (14/9), κανονικά συμμετείχε και ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος δεν έπαιξε στο τελευταίο ματς της Σουηδίας.

Η «Ένωση» ανεβάζει στροφές στις προπονήσεις και από αύριο (11/9) οι κιτρινόμαυροι θα μπουν σε κανονικούς ρυθμούς, αφού αναμένεται η επιστροφή όλων των διεθνών, μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με τον Ελίασον, ο 29χρονος διεθνής δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σουηδίας είχε αναφέρει πως έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι με το Κόσοβο επειδή δεν ήταν 100% έτοιμος.

Άνοιξαν δύο θύρες για τους οπαδούς της ΑΕΚ στη Λιβαδειά

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Super League 2025-2026 απέναντι στον Λεβαδειακό, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου (20:00), στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω της πλατφόρμας ticketmaster.gr. Για τη Θύρα 4 πατήστε ΕΔΩ και για τη Θύρα 5 πατήστε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή, ενώ χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο».