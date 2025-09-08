Νίκη της ΑΕΚ στο φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα (2-0)

Φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα έδωσε η ΑΕΚ το πρωί της Δευτέρας (8/9) στα Σπάτα μιας και δεν υπάρχουν επίσημες υποχρεώσεις λόγω των Εθνικών ομάδων. Το παιχνίδι είχε προπονητικό χαρακτήρα για τις δύο ομάδες, με την Ένωση να έχει και δέκα απουσίες εξαιτίας των διεθνών.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε με 2-0 χάρη σε γκολ των Μαρσιάλ και Καλοσκάμη, με το ματς να διαρκεί δύο ημίχρονα των 35 λεπτών. Ο Γάλλος επέστρεψε στη δράση μετά από καιρό, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, ενώ σημαντικό ήταν και το ότι πήρε χρόνο ο Καλοσκάμης που έχει ξεπεράσει πλήρως πλέον τον τραυματισμό του.

Από εκεί και πέρα, ανεπίσημο ντεμπούτο έκανε ο Γκρούγιτς που ήταν μάλιστα και στους βασικούς. Ο Σέρβος χαφ έχει μπει σε φουλ πρόγραμμα από την Παρασκευή και θέτει υποψηφιότητα να είναι στην αποστολή για το ματς της Κυριακής με τον Λεβαδειακό.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον Μπρινιόλι στο τέρμα, τους Μουκουντί-Ρέλβας στόπερ, τον Κοσίδη δεξί μπακ, τον Πήλιο αριστερά, τους Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς στον άξονα, τον Καλοσκάμη μπροστά τους ελεύθερο, τον Πενράις αριστερό εξτρέμ, τον Κουτέσα δεξιά και τον Μαρσιάλ στην κορυφή της επίθεσης ενώ χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί παίκτες της Κ19.