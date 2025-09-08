Νίκη της ΑΕΚ στο φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα (2-0)
Μαρσιάλ και Καλοσκάμης πέτυχαν τα γκολ της Ένωσης
- Λήμνος: Εγκατέλειψαν σκύλους πετώντας τους μέσα στο κυνοκομείο – Βίντεο ντοκουμέντο
- Νέες αποκαλύψεις για την απόλυση του CEO της Nestlé - Η ερωμένη του τον τσάκωσε σε ξενοδοχείο με άλλη υπάλληλο
- Παράνομο καζίνο με ειδικές κρύπτες διαφυγής εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας – Δέκα συλλήψεις
- «Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα έδωσε η ΑΕΚ το πρωί της Δευτέρας (8/9) στα Σπάτα μιας και δεν υπάρχουν επίσημες υποχρεώσεις λόγω των Εθνικών ομάδων. Το παιχνίδι είχε προπονητικό χαρακτήρα για τις δύο ομάδες, με την Ένωση να έχει και δέκα απουσίες εξαιτίας των διεθνών.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε με 2-0 χάρη σε γκολ των Μαρσιάλ και Καλοσκάμη, με το ματς να διαρκεί δύο ημίχρονα των 35 λεπτών. Ο Γάλλος επέστρεψε στη δράση μετά από καιρό, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, ενώ σημαντικό ήταν και το ότι πήρε χρόνο ο Καλοσκάμης που έχει ξεπεράσει πλήρως πλέον τον τραυματισμό του.
Από εκεί και πέρα, ανεπίσημο ντεμπούτο έκανε ο Γκρούγιτς που ήταν μάλιστα και στους βασικούς. Ο Σέρβος χαφ έχει μπει σε φουλ πρόγραμμα από την Παρασκευή και θέτει υποψηφιότητα να είναι στην αποστολή για το ματς της Κυριακής με τον Λεβαδειακό.
Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον Μπρινιόλι στο τέρμα, τους Μουκουντί-Ρέλβας στόπερ, τον Κοσίδη δεξί μπακ, τον Πήλιο αριστερά, τους Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς στον άξονα, τον Καλοσκάμη μπροστά τους ελεύθερο, τον Πενράις αριστερό εξτρέμ, τον Κουτέσα δεξιά και τον Μαρσιάλ στην κορυφή της επίθεσης ενώ χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί παίκτες της Κ19.
- Ο Ντόρσεϊ αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – «Είναι θαύμα της φύσης»
- Η εντεκάδα της Εθνικής για το παιχνίδι με την Δανία (pic)
- Οι Λιθουανοί εξαντλούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Ελλάδα
- «ΠΑΟΚ και Άρης ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Άβιλα από την Μπέτις»
- Ο Παναθηναϊκός επανιδρύει την γυναικεία ομάδα του στο πόλο
- Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Super League 2
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις