Ποιοι σφυρίζουν στην 3η αγωνιστική της Super League: Ο Ζαμπαλάς στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Παπαπέτρου στο Λεβαδειακός – ΑΕΚ

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την ΚΕΔ οι διαιτητές που ορίστηκαν στα ματς της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό θα διευθύνει ο Ζαμπαλάς, με βοηθούς τους Νικολακάκη και Κόλλια, τέταρτος θα είναι ο Γιαννούκας, και στο VAR οι Βεργέτης και Παπαδόπουλος.

Στο Κηφισιά-Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Κατοίκος (βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής, τέταρτος ο Ματσούκας, VAR: Φωτιάς, Αντωνίου) και στο Λεβαδειακός-ΑΕΚ ο Παπαπέτρου (βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου, τέταρτος ο Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός),

Τέλος, στο ματς ΟΦΗ-ΠΑΟΚ διαιτητής θα είναι ο Ευαγγέλου (βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Οικονόμου, τέταρτος ο Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης).

Οι διαιτητές των αγώνων της τρίτης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 13/9

18:00 Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός: Ζαμπαλάς (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Γιαννούκας, VAR: Βεργέτης, Παπαδόπουλος)

20:00 Ατρόμητος-Άρης: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης, Κουκούλας)

20:00 Παναιτωλικός-Βόλος: Τζήλος (Κομισοπούλου, Βαλιώτης, 4ος Μπούτσικος, VAR: Τσιμεντερίδης, Πουλικίδης)

Κυριακή 14/9

18:00 Αστέρας Τρίπολης-Λάρισα: Κόκκινος (Δέλλιος, Κωνσταντίνου, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)

18:00 Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Ματσούκας, VAR: Φωτιάς, Αντωνίου)

20:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Απτόσογλου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός)

21:30 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ: Ευαγγέλου (Μπουξμπάουμ, Οικονόμου, 4ος Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)