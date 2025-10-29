Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)

Σώθηκε στο φινάλε η ΑΕΚ απέναντι στην Ηλιούπολη με την Ένωση να επικρατεί 1-0 των γηπεδούχων στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, παρότι παρατάχθηκε με αρκετούς βασικούς τόσο στην αρχική της ενδεκάδα, όσο και με τις αλλαγές αργότερα, παρουσίασε ένα πολύ άσχημο πρόσωπο απέναντι στην Ηλιούπολη που παρουσιάζει εικόνα διάλυσης με πέντε αλλαγές προπονητών και μόλις έναν βαθμό στο πρωτάθλημα της Superleague 2.

Η ΑΕK μπορεί να είχε τον έλεγχο, όμως απειλήθηκε από τους αντιπάλους της με μπαλιές στην πλάτη της άμυνάς της, ενώ επιθετικά είχε ουσιαστικά μια μεγάλη στιγμή με το δοκάρι του Κουτέσα στο 22ο λεπτό.

Εν τέλει οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς βρήκαν τη λύση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, με δράστη τον Δημήτρης Καλοσκάμη που βρήκε δίχτυα στο έκτο λεπτό του έξτρα χρόνου, γράφοντας το τελικό 1-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Καλοσκάμη ήταν εκείνο που έκρινε την αναμέτρηση με την ΑΕΚ να πιέζει στο φινάλε και να καταφέρνει να βρει τη λύση με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η είσοδος του Μάνταλου έδωσε μια κάποια ανάσα επιθετικά στην Ένωση, αλλά και ο Καλοσκάμης αποδείχθηκε η χρυσή αλλαγή.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Χριστόπουλος βρέθηκε δύο φορές σε πλεονεκτική θέση αλλά είχε κακά τελειώματα και θα μπορούσε να βάλει μπροστά την Ηλιούπολη

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς το παιχνίδι είχε αρκετές διακοπές με τραυματισμούς που δεν επέτρεψε έναν πιο γρήγορο ρυθμό.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR δεν χρειάστηκε σε κάποια φάση.

ΣΚΟΡΕΡ: Καλοσκάμης 90’+6′

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Τσιλιγγίρης, Τσάικα, Νόνης, Κωστούλας, Κεραμίδας (71′ Μαϊδανός), Θωμαΐδης, Κετ (46′ Σταματής), Κρέτση, Ζαφειράκης (70′ Ντούντα), Ουσμάν (70′ Νεοφυτίδης), Χριστόπουλος (90+1′ Στοϊκόβσκι).

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος (71′ Πενράις), Κοσίδης (58′ Κοϊτά), Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς (46′ Μάνταλος), Κουτέσα (58′ Καλοσκάμης), Πιερό.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ (3/12, 21:00) για την 4η αγωνιστική, ενώ η Ηλιούπολη θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα Τρίπολης (3/12, 16:00)