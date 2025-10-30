Αγωνία στην ΑΕΚ: Περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για Γιόβιτς
Ο Σέρβος επιθετικός, Λούκα Γιόβιτς ένιωσε ενοχλήσεις μετά το παιχνίδι με την Ηλιούπολη και η συμμετοχή του στα επόμενα ματς της ΑΕΚ είναι αμφίβολη.
Νέος πονοκέφαλος για την ΑΕΚ, καθώς ο Λούκα Γιόβιτς αποχώρησε με ενοχλήσεις μετά την αναμέτρηση με την Ηλιούπολη για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Ο Σέρβος φορ θα υποβληθεί σήμερα (30/10) σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος και να ξεκαθαρίσει αν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα επόμενα παιχνίδια.
Σε περίπτωση που ο Γιόβιτς χρειαστεί να μείνει εκτός, η «Ένωση» θα βρεθεί με περιορισμένες επιλογές στην επίθεση, καθώς ήδη απουσιάζει ο Ζίνι, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στα μέσα Νοεμβρίου. Η απουσία του Ελίασον κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση, αφού δεν υπάρχει φυσικός αντικαταστάτης στη θέση του, κάτι που επηρεάζει και τη δημιουργία της ομάδας.
Ο τραυματισμός του Γιόβιτς και ο Νίκολιτς
Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να βρει λύσεις εκ των έσω, με τον Πιερό να είναι προς το παρόν η μοναδική διαθέσιμη επιλογή για την κορυφή της επίθεσης.
Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία που υπάρχει στην ομάδα ότι ο τραυματισμός του Γιόβιτς δεν είναι σοβαρός, όλοι στην ΑΕΚ περιμένουν με αγωνία τα σημερινά αποτελέσματα, τα οποία θα καθορίσουν και τον προγραμματισμό των επόμενων ημερών.
Ανησυχία επικρατεί όχι μόνο στην ΑΕΚ αλλά και στην εθνικής Σερβίας, καθώς ο τραυματισμός του 29χρονου επιθετικού μπορεί να επηρεάσει και τα πλάνα της ομάδας ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ» στις 13 Νοεμβρίου.
