Άρης: Δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Μεντίλ

Λίγες είναι, πλέον, οι ελπίδες ο Χαμζά Μεντίλ να προλάβει το κυριακάτικο (23/11, 21:00) ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ, καθώς συμμετείχε και σήμερα (20/11) σε μέρος της προπόνησης και δεν ακολούθησε πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης.

Ο Μαροκινός αριστερός μπακ θα δοκιμάσει και αύριο, όμως, η συμμετοχή του, πλέον, θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη. Δεν υπολογίζονται για το κυριακάτικο παιχνίδι οι Δώνης, Μισεουί, Γένσεν και Καντεβέρε.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης.

Το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Ο Χαμζά Μεντίλ, όπως και χθες, ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ο Τάσος Δώνης συνέχισε το ατομικό, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε έκαναν θεραπεία και ατομικό.

Αύριο, Παρασκευή, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο “Δασυγένειο” ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα με την Α.Ε.Κ. (23/11, 21:00), στο πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος “Stoiximan Super League”».