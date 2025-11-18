Άρης: Οι συζητήσεις του Ρέγες με τους παίκτες – Ανεβάζει στροφές ο Μεντίλ

Ο Ρούμπεν Ρέγες ανέλαβε δράση από την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζει τα τετ α τετ με παίκτες, θέλοντας να τους φέρει προ των ευθυνών τους, για την μέτρια μέχρι τώρα πορεία του Άρη.

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής ξεκαθάρισε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ορισμένους ποδοσφαιριστές, ότι τα επόμενα παιχνίδια θα αποτελέσουν κριτήριο. Ακόμα ο Χαμζά Μεντίλ συμμετείχε και σήμερα (18/11) σε μέρος της προπόνησης και είναι πιθανόν να προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Το πρόγραμμα της Τρίτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης και τακτική. Ο Χαμζά Μεντίλ συμμετείχε και σήμερα σε κομμάτι του προγράμματος, ο Τάσος Δώνης έκανε -και πάλι- ατομικό, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Τετάρτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο») ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της ερχόμενης Κυριακής με την Α.Ε.Κ. (23/11, 21:00), στο πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος “Stoiximan Super League”», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα της Θεσσαλονίκης.