«Μύλος» στον ΠΑΟΚ: Απάντηση στον Μυστακίδη και συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα!

Ανεβαίνει η ένταση ανάμεσα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και Alpha Sports Group του Αριστοτέλη Μυστακίδη, καθώς η πρώτη απάντησε με ανακοίνωση στην επιστολή της δεύτερης που μεταξύ άλλων σημείωνε: «Θα καλύψουμε όλα τα νόμιμα χρέη όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»

Μεταξύ άλλων οι ασπρόμαυροι καταθέτουν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι πρώτη φορά η πλευρά Μυστακίδη εκφράζει επιφυλάξεις για την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ «κάτι που γεννά εύλογα ερωτηματικά και απορίες».

Μάλιστα ο δικέφαλος ανακοίνωσε πως την προσεχή Δευτέρα προτίθεται να παραθέσει συνέντευξη Τύπου προκειμένου να τοποθετηθεί επί όλων των θεμάτων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της μπασκετικής ομάδας από τον Μυστακίδη μόνο «τελειωμένη» δεν πρέπει να θεωρείται, όπως φαινόταν μέχρι και πριν λίγα 24ωρα…

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΚΑΕ στην ανακοίνωσή της

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε απάντηση στην επιστολή που έλαβε σήμερα από την ALPHA SPORTS GROUP SINGLE MEMBER SA.

Περισσότερα και ενημέρωση για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα (24.11)

Μέχρι τότε, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το αυριανό παιχνίδι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στο PAOK Sports Arena…

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής…

«Κύριοι,

Με έκπληξη λάβαμε την από 22.11.2025 επιστολή σας, η οποία εκτός από την ατυχή χρονική στιγμή που εστάλη, παραμονές ενός πολύ σημαντικού και με πολλές ιδιαιτερότητες αγώνα, περιλαμβάνει σαφή υπαινιγμό για τη δήθεν ύπαρξη και μη νόμιμων χρεών, υπαινιγμό τον οποίο και δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση. Η επί πεντέμισι χρόνια απολύτως διαφανής και νόμιμη λειτουργία της ΚΑΕ δεν αφήνει κανένα τέτοιο περιθώριο, ειδικά μάλιστα από την στιγμή που όλα τα οικονομικά στοιχεία τέθηκαν τόσο υπόψη σας, όσο και στην εταιρία που διενήργησε σχετικό έλεγχο για λογαριασμό σας.

Επίσης για πρώτη φορά στην επιστολή σας προβαίνετε στη διατύπωση επιφύλαξης από μέρους σας για την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κάτι που γεννά εύλογα ερωτηματικά και απορίες.

Τέλος αναφορικά με την δήθεν αξίωση των πωλητών μετόχων για άμεση πληρωμή των υποχρεώσεων και μάλιστα σε τρίτο προσωπικό λογαριασμό, η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα, καθώς ο μοναδικός λογαριασμός που σας υποδείχθηκε για την κατάθεση του ποσού που καλύπτει τα χρέη είναι ο ειδικός λογαριασμός της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΚΑΕ και κανενός τρίτου προσώπου.

Επειδή όλες οι κινήσεις μας μέχρι σήμερα, είχαν ως μοναδικό γνώμονα τη διαφύλαξη της ενότητας του κόσμου του ΠΑΟΚ και την εκπλήρωση του οράματος για τη δημιουργία ενός παντοδύναμου ΠΑΟΚ, σας καλούμε να υπηρετήσετε και εσείς τους παραπάνω στόχους.

Περαιτέρω απαντήσεις και διευκρινίσεις θα δοθούν σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24.11.2025 για την ενημέρωση όλων των φιλάθλων του ΠΑΟΚ».