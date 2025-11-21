ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Μυστακίδη: «Απομένει μόνο η αποπληρωμή όλων των υφιστάμενων χρεών»

Το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έδωσε την έγκρισή της για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη και μερικές ώρες αργότερα οι άνθρωποι της ομάδας με ανακοίνωσή τους ενημερώνουν για το τελευταία πράγμα που πρέπει να κάνει ο Έλληνας επιχειρηματίας προκειμένου η εταιρεία να περάσει και τυπικά στα χέρι του.

Συγκεκριμένα θα πρέπει καταβάλει το ποσό των χρεών που υπάρχουν σήμερα και το οποίο συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές στις 2 Σεπτεμβρίου και τότε η εταιρία που ίδρυσε ο ίδιος και είναι κατά 100% μέτοχός της, θα αποκτήσει και το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση της ΕΕΑ να χορηγήσει άδεια στην εταιρία ALPHA SPORTS GROUP ιδιοκτησίας του κ.Μυστακίδη, προκειμένου να αποκτήσει το πλειοψηφικό ποσοστό μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς των μετοχών της ΚΑΕ απομένει μόνο η συμφωνηθείσα από την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 ταυτόχρονη αποπληρωμή όλων ανεξαιρέτως των υφιστάμενων σήμερα χρεών, το ύψος των οποίων έχει πιστοποιηθεί από τον σχετικό οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε».